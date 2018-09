An der IGS Oyten müssen neue Räume geschaffen werden. (Focke Strangmann)

Der Oberstufenbetrieb an der IGS Oyten ist vor einigen Wochen gestartet. Sieben Jahrgänge werden nun in der Schule unterrichtet, zwei weitere in den nächsten beiden Jahren noch folgen. Dafür muss zusätzlicher Raum geschaffen werden. Bereits vor drei Jahren wurde daher von der Gemeinde Oyten mit der Schulleitung und der Landesbehörde ein Raumprogramm erarbeitet. Teile davon wurden bereits umgesetzt, doch weitere Räumlichkeiten müssen noch geschaffen werden. Und auch wenn die Politik 2015 für die Haushaltsjahre bis 2021 entsprechende Mittel freigegeben hat, so sieht die Gemeinde nun finanziell auch den Landkreis Verden in der Pflicht. „Eine bauliche Erweiterung kann aus meiner Sicht nur gemeinsam mit dem Landkreis erfolgen. Dieser muss aus meiner Sicht die Kosten, die sich im Bezug auf die Oberstufe ergeben, tragen“, formuliert Fachbereitsleiter Daniel Moos in einer Sitzungsvorlage, die am Mittwoch, 19. September, im Schulausschuss (ab 19.30 Uhr in der Mensa des Schulzentrums) zur Diskussion steht.

Die Verwaltung schlägt der Politik vor, Bürgermeister Manfred Cordes damit zu beauftragen, mit den Entscheidungsträgern im Landkreis über die Kostenübernahme zu verhandeln. Über mögliche Formen von Kostenbeteiligungen sei bereits gesprochen worden, bisher aber ohne „konkrete Aussagen“. Hintergrund der Forderung der Gemeinde Oyten ist die Tatsache, dass der Landkreis Verden Träger der Sekundarstufen II im Landkreis ist – nur bei der IGS Oyten nicht. Dort ist die Gemeinde auch für die Oberstufe der Träger, sieht es aber dennoch nicht ein, im Gegensatz zu Gymnasien auf den Kosten für die für die Oberstufe notwendigen räumlichen Erweiterungen sitzen zu bleiben.

Rund 1,35 Millionen Euro an Budget hatte die Politik bereitgestellt, etwa 370 000 Euro wurden bisher verwendet, auch für die energetische Sanierung des A-Traktes. Laut Verwaltung sind folgende Maßnahmen noch erforderlich: Anbau von sechs allgemeinen Unterrichtsräumen, Umbau der beiden Biologieräume und der Sammlung im C-Trakt zu Unterrichtsräumen und die Schaffung von naturwissenschaftlichen Fachräumen. Ein Rückzugsbereich für die Schüler im Ganztagsbetrieb sowie ein Ort für die Schulsozialarbeiter können zunächst einmal in bestehenden Unterrichtsräumen geschaffen werden. Denn zwei Räume sind aktuell frei, weil die Jahrgänge fünf und sechs die kalkulierte Vierzügigkeit nicht erreicht haben.

134 Schülern im Jahrgang zehn stehen derzeit nur noch 70 Schüler im Jahrgang fünf gegenüber. Einer der Gründe für den Anmeldungsrückgang ist die im vergangenen Jahr eröffnete IGS Achim. „Eine Klasse haben wir bestimmt verloren durch Achimer, die nun nicht mehr nach Oyten an die IGS wechseln“, sagt Moos. Eine verlässliche Prognose der künftigen Entwicklung der Anmeldezahlen, auch für die Oberstufe sei nicht möglich. Diese sei abhängig von den Jahrgängen der Sekundarstufe I, aber auch von der Akzeptanz von außen. Wenn die Oberstufe erfolgreich sei, und eine Aussage darüber wird er nach den ersten Abiturjahrgängen möglich sein, dann werde diese auch stärker von außen angewählt, ist Moos überzeugt.

Doch auch wenn genaue Prognosen für die nächsten Jahre schwierig sind, sicher ist, dass der Bedarf an Unterrichtsräumen steigen wird. Über das weitere Vorgehen und die Bauweise dafür soll aber erst beraten werden, wenn zwischen der Gemeinde und dem Landkreis Verden Ergebnisse bei finanziellen Verhandlungen vorliegen.