Ab diesem Dienstag können im Landkreis Verden Heimbewohnerinnen und -bewohner sowie deren Pflegekräfte eine Corona-Impfung erhalten. (Frank Thomas Koch)

Am Montagvormittag sind die ersten knapp 1000 Impfdosen für die Coronavirus-Schutzimpfungen im Impfzentrum des Landkreises Verden eingetroffen. Ab diesem Dienstag werden dann die zwei bereitstehenden mobilen Impfteams mit den Impfungen im Landkreis beginnen. „Wir sind froh und erleichtert, dass das Land die 38 bislang unversorgten Landkreise in Niedersachsen nun doch kurzfristig mit Impfstoff beliefern kann. Damit können wir mit den Impfungen früher beginnen als zum Jahresende noch abzusehen war“, sagt Landrat Peter Bohlmann.

Gestartet wird mit den Impfungen in den Pflegeheimen, so sieht es die von der Ständigen Impfkommission bundesweit festgelegte Impfreihenfolge der Bevölkerung vor. Für den Landkreis Verden bedeutet das, dass zunächst rund 1700 Heimbewohnerinnen und Heimbewohner sowie rund 1300 Pflegekräfte die Möglichkeit zur Impfung erhalten. Zwei mobile Teams, bestehend aus je einem Arzt, einer impfbefähigten Fachkraft sowie einer Verwaltungskraft, besuchen ab Dienstag die Pflegeeinrichtungen im Landkreis.

Welche Heime zuerst an der Reihe sind, legt das Impfzentrum in Absprache mit dem Gesundheitsamt des Landkreises fest. In erster Reihe stehen dabei Pflegeeinrichtungen mit einem hohen Anteil an demenziell erkrankten Bewohnern sowie Heime, deren administrative Vorbereitungen hinsichtlich der Impflistenzusammenstellung und der Patienteneinwilligungen abgeschlossen sind, heißt es vom Landkreis.

Hoffen auf regelmäßigen Nachschub

Weitere Impfdosenlieferungen sollen den Landkreis dann Woche um Woche erreichen. Ob die Lieferungen wirklich regelmäßig zu Wochenbeginn in gleicher Anzahl von 1000 Impfdosen eintreffen, sei jedoch noch nicht klar. „Bei einem regelmäßigen Nachschub mit Impfstoff würden wir vier Wochen benötigen, bis alle Pflegeheime im Landkreis versorgt sind,“ rechnet Bohlmann vor.

Wichtig sei, in den nächsten Wochen und Monaten gründlich, verlässlich und auf gleichbleibend hohem Niveau zu impfen. Auch wegen der notwendigen Zweitimpfungen müsse der Impfstoff zeitnah in ausreichenden Mengen und flächendeckend zur Verfügung stehen, betont der Landrat. „Die Aufgabenteilung ist klar: Der Bund beschafft die Impfdosen und liefert diese an die Länder, die Länder verteilen ihn an die Kreise und kreisfreien Städte, und wir als Landkreis impfen.“

Wann die Impfung der nächsten Bevölkerungsgruppen, darunter vor allem ältere Menschen sowie Personal mit besonders hohem Expositionsrisiko in medizinischen Einrichtungen, im Rettungsdienst oder mit engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen, starten kann, darüber wird das Land einen öffentlichen Aufruf starten. Bis dahin soll von Landesseite auch eine Anmeldung zur Terminvergabe online oder per Telefon geschaltet sein. „Unser Impfzentrum ist gerüstet. Jetzt hängt alles von der Verfügbarkeit des Impfstoffes ab“, sagt der für das Impfzentrum zuständige Fachdienstleiter Christian Groth.

Fragen rund um die Corona-Schutzimpfung beantwortet eine kostenlose Impf-Hotline des Landes unter der Telefonnummer 08 00 / 9 98 86 65 (montags bis sonnabends von 8 bis 20 Uhr). Infos zur Impfreihenfolge, zur Terminvergabe sowie zum Impfablauf im Impfzentrum sind unter www.landkreis-verden.de/coronaimpfung abrufbar.

Zur Sache

Zur Sache

BUntiorit lacepreptur? Cuptasp ellr simus peliquiat aut eum asperumqui corione mporrovit es volo in rectus, to doluptisqui videndae