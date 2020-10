36 neue Infektionsfälle hat das Gesundheitsamt von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag für das Verdener Kreisgebiet gemeldet. (Hauke-Christian Dittrich)

Seit Mittwochnachmittag ist es offiziell: Auch der Landkreis Verden ist nun ein Corona-Risikogebiet. 36 neue Infektionsfälle hat das Gesundheitsamt von Dienstagnachmittag bis Mittwochmittag für das Kreisgebiet gemeldet. Damit überschreitet der Landkreis die Grenze von 50 Fällen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche. Die 7-Tages-Inzidenz für den Landkreis liegt aktuell bei einem Wert von 66,4 (Stand 8 Uhr). Damit werden im Landkreis nun auch wieder strengere Schutzmaßnahmen erforderlich. Eine entsprechende Allgemeinverfügung des Kreises mit ergänzenden Einschränkungen zur bestehenden Corona-Verordnung des Landes wird – nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt am Freitag – ab kommenden Sonnabend in Kraft treten.

Diese sieht vor, dass die zulässige Personenzahl bei privaten Zusammenkünften und Feiern im privaten und öffentlichen Raum sowie bei Veranstaltungen deutlich begrenzt wird. Zu privaten Zusammenkünften und Feiern an öffentlich zugänglichen Orten, beispielsweise in zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten oder in Gastronomiebetrieben, dürfen sich nur noch zehn Personen treffen. Bei Zusammenkünften und Feiern im Privaten sind maximal zehn Personen erlaubt, die aber aus höchstens zwei Haushalten stammen dürfen. Davon ausgenommen sind Eheschließungen, Taufen und Beerdigungen. Für sie gelten die Regelungen der Corona-Verordnung des Landes, nach der bei Überschreitung einer Inzidenz von 50 noch 25 Personen erlaubt sind. Die Regelung des Landkreises sieht weiterhin vor, dass Veranstaltungen mit sitzendem Publikum auf maximal 100 Besucher beschränkt werden. Eine Sperrstunde ist im Landkreis Verden indes nicht vorgesehen.

Soziale Kontakte meiden

„Ich hoffe sehr, dass uns allen der Ernst der aktuellen Lage bewusst ist. Wir stehen nicht nur im Landkreis Verden, sondern in ganz Niedersachsen, in Deutschland und auch in Europa vor einem neuen Ausbruchsgeschehen mit unabsehbaren Folgen“, mahnt Landrat Peter Bohlmann. „Dem können wir nur noch mit einer wesentlich deutlicheren Einschränkung unserer Kontakte entgegensteuern. Je weniger soziale Kontakte wir in diesen Wochen haben, umso schwerer hat es das Virus sich auszubreiten."

Ein Teil des aktuellen Infektionsgeschehens betrifft nach Angaben des Landkreises zwei Außenwohngruppen der Stiftung Waldheim in Cluvenhagen. Von den am Montag Getesteten wurde jetzt bei 21 Personen – 15 Bewohner und sechs Beschäftigte – das Coronavirus im Labornachweis bestätigt. Zuvor waren bereits am zurückliegenden Freitag und Montag sieben Bewohner und vier Mitarbeiter positiv getestet worden. Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung hat das Verdener Gesundheitsamt umgehend entsprechende Hygiene- und Überwachungsmaßnahmen sowie die Einteilung in Kohorten zusammen mit der Einrichtungsleitung veranlasst. Parallel wurden seitens des Waldheim-Betriebsarztes die Mitarbeiter des Arbeitsbereiches und der Tagesförderstätte auf das Coronavirus gescreent. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Das Gesundheitsamt hat auch im Laufe des Mittwochs noch weitere Testungen bei Bewohnern durchgeführt, die eventuell Kontakte zu den betroffenen Gruppen hatten. „Bislang ist bei keinem der Bewohner oder Mitarbeiter ein schwerer Krankheitsverlauf erkennbar. Keine Person musste stationäre Hilfe in Anspruch nehmen“, erklärt Amtsärztin Jutta Dreyer. Bereits seit Freitag vergangener Woche laufe ein enger Austausch zwischen den betreuenden Hausärzten und den Ärzten des Gesundheitsamtes. Die weiteren 15 der 36 neuen Corona-Fälle seit Dienstagnachmittag verteilen sich auf das Kreisgebiet. Von den insgesamt 512 Personen im Landkreis, die nachweislich positiv auf das Coronavirus getestet wurden, sind inzwischen 398 aus der häuslichen Quarantäne als genesen entlassen. Es befinden sich derzeit drei Personen in stationärer Behandlung.

Die Allgemeinverfügung ist auf der Internetseite des Landkreises unter www.landkreis-verden.de abrufbar.