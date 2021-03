Der Astrazeneca-Impfstoff darf nun wieder verimpft werden. (Björn Hake)

Erleichterung beim Landkreis Verden: Nach einer Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA darf der COVID-19-Impfstoff von Astrazeneca in Deutschland wieder verwendet werden. Damit können die für dieses Wochenende im Landkreis geplanten zusätzlichen Impfungen der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sowie der Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen durchgeführt werden. „Das ist eine gute Nachricht, weil wir so unsere umfangreichen Planungen, ganze Beschäftigtengruppen aus der ,Priorisierungsgruppe 2' über die nächsten beiden Wochenenden zu impfen, nun doch zügig umsetzen können“, freut sich Landrat Peter Bohlmann.

Während nach wie vor die über 80-jährigen Menschen im Impfzentrum mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer erst- und zweitgeimpft werden, hat der Landkreis parallel zusätzliche Impfungen für die Kita-Beschäftigten sowie Grund- und Förderschullehrkräfte anberaumt. Rund 1190 Beschäftigte sollen nach Angaben des Landkreises von Freitagmittag bis Sonntagabend in der Turnhalle der Grundschule am Lönsweg geimpft werden. Für das darauffolgende Wochenende stehen weitere 1200 Personen zur Impfung auf der Liste. Sie alle sind für eine Impfung mit Astrazeneca vorgesehen.

„Ziel dieser zusätzlichen Impfungen ist es, vor dem Hintergrund der Ausbreitung der britischen Coronavirus-Variante die besonders exponierten und zugleich größten Berufsgruppen in den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen zu schützen“, erklärt Bohlmann, „zumal ab der kommenden Woche wieder alle Schülerinnen und Schüler in den Wechselunterricht zurückkehren und auch die Kitas längst wieder in voller Gruppenstärke besetzt sind“.

Zwar sei es laut Bohlmann abzusehen gewesen, dass die EMA den Impfstoff wieder freigeben würde, dennoch sei man im Kreishaus sehr erleichtert, dass die Unterbrechung und Impfaussetzung für diesen Impfstoff nur vier Tage dauerte, denn in den Planungen und Terminvergaben für die zusätzlichen Impfungen stecke viel Arbeit. Gerade vor dem Hintergrund der wieder steigenden Infektionszahlen und der grassierenden britischen Mutante müsse jetzt breit, schnell und gezielt geimpft werden, betont Bohlmann. Astrazeneca sei mit rund 70 Prozent der in Deutschland am häufigsten verimpfte Impfstoff. Von daher sei die Entscheidung von vergangenem Montag, die Impfungen einfach auszusetzen, schwer nachvollziehbar und schwer verantwortbar. „Das war keine isolierbare Entscheidung in normalen Zeiten, sondern eine Entscheidung von großer Tragweite, die in ganz Deutschland die Impfabläufe durcheinanderbrachte und das Impftempo drosselte“, findet Bohlmann.