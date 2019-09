Notfallversorgung ist Sache des Landkreises. Noch, denn laut Plänen des Bundesgesundheitsministers, soll der Bund mehr Kompetenzen bekommen. (Björn Hake)

Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) beabsichtigte Überführung des kommunalen Rettungsdienstes in eine Bundesverwaltung stößt im Landkreis Verden auf massive Kritik. Dies geht aus einer Mitteilungsvorlage der Kreisverwaltung hervor, in der auch über den Beitritt des Landkreises zum Bündnis „Rettet die 112 und den Rettungsdienst“, das der Niedersächsische Landkreistag initiiert hat, informiert wird.

Hintergrund für den Vorstoß des Bundesgesundheitsministeriums sind die zunehmenden Probleme in der ambulanten ärztlichen Versorgung, heißt es vom Landkreis. Insbesondere der kassenärztliche Bereitschaftsdienst, der die ambulante Versorgung der Bevölkerung außerhalb der Sprechzeiten sicherstellen soll, steht im Zentrum der Kritik. So haben volle Wartezimmer bei Haus- und Fachärzten zur Folge, dass Patienten mit leichteren Erkrankungen und Verletzungen verstärkt die von den Landkreisen organisierten Rettungsdienste und Krankenhäuser in Anspruch nehmen. Spahn beabsichtigt eine Grundgesetzänderung, um sich den Zugriff auf zentrale Bestandteile des Rettungswesens zu verschaffen. Nicht mehr die kommunale Selbstverwaltung vor Ort, sondern die Krankenkassen sollen in weiten Teilen über die Ausgestaltung des Rettungsdienstes bestimmen, beispielsweise wie viele Leitstellen und wie viele Rettungswachen es gibt, schreibt dazu der Niedersächsische Landkreistag.

Auch im Landkreis Verden stiegen die Einsatzzahlen laut Landrat Peter Bohlmann in den vergangenen fünf Jahren um 25 Prozent auf über 22 000 Einsätze im Jahr 2018. Darauf hätten hier vor Ort das Deutsche Rote Kreuz und der Landkreis aber ausgesprochen professionell reagiert. Von daher stellen die Pläne des Bundesministeriums, den sehr gut funktionierenden Rettungsdienst und die Leitstellen in das System der medizinischen Versorgung auf Bundesebene zu übernehmen, eine Gefahr für die Zukunft dar. „Leider ist es nicht das erste Mal, dass Versäumnisse der Bundespolitik in der Vergangenheit durch versuchte Übergriffe auf Landeszuständigkeiten oder Eingriffe in die kommunale Selbstverwaltung überdeckt werden sollen“, sagte Bohlmann.

Auch für den in der Kompetenz des Landes und der Landkreise liegende Katastrophenschutz sei Schlimmes zu befürchten, weil die Zusammenarbeit mit den anderen Bereichen der Gefahrenabwehr wie Feuerwehren und dem Katastrophenschutz erheblich gefährdet werde. Besonders deutlich werde dies in den Leitstellen, in denen sämtliche Bereiche der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr, seit Jahrzehnten gemeinsam koordiniert werden.

Ein Hoffnungsschimmer sei, dass zur Übernahme des Rettungsdienstes durch die Krankenkassen das Grundgesetz geändert werden müsse, wogegen sich die Länder Niedersachsen und Bremen schon ausgesprochen hätten, erklärte die Kreisverwaltung. Um sich gegen die Pläne zu wehren, sei die Initiative „Rettet die 112 und den Rettungsdienst“ unverzichtbar. Es laufe der Sicherstellung der örtlichen Daseinsvorsorge zuwider, dass Rettungswachen- und Leitstellenstandorte zentralistisch in Berlin und nicht mehr durch gewählte Kreistage festgelegt werden sollen. Auch sähen die Pläne des Ministeriums vor, dass die Kommunen trotz Kompetenzverlust in der Finanzierungsverantwortung bleiben sollen. Neben den Patienten seien demnach auch die Steuerzahler betroffen, weil jede Verlagerung von kommunalen Zuständigkeiten auf den Bund bisher immer mit mehr Bürokratie und höheren Kosten einhergegangen sei.