Um die Rettungseinsätze effizienter koordinieren zu können, werden die Leitstellen des Landkreises Verden und des Landkreises Diepholz kooperieren. (Björn Hake)

Landkreis Verden. Die Landkreise Verden und Diepholz arbeiten noch immer an der Kooperation ihrer Leitstellen. Die als „Virtueller Verbund“ bezeichnete Zusammenarbeit umfasst, wie berichtet, eine Vernetzung der Technik und des Personals. Bei möglichen Ausfallszenarien sowie bei Spitzenbelastungen und außergewöhnlichen Einsätzen sollen sich die Leitstellen gegenseitig unterstützen können, indem sie etwa Notrufe aus dem jeweils anderen Landkreis übernehmen. Neben Synergieeffekten beim Personaleinsatz erhoffen sich die Landkreise wirtschaftliche Vorteile. Die beiden Leitstellen bleiben aber eigenständig. Der kreisverdener Ausschuss für Brandschutz und Ordnungsangelegenheiten befasst sich nun am 7. April in öffentlicher Sitzung damit, der Kreisausschuss soll am 26. April einen Beschluss fassen.

Das tat er bereits im Juni 2017 in einstimmiger Weise, als er vor nunmehr vier Jahren die Verwaltung ermächtigt hatte, die sogenannte technikbasierte Kooperation mit dem Landkreis Diepholz zu vereinbaren und umzusetzen. „Daraufhin wurde die Rettungs- und Feuerwehrleitstelle des Landkreises Verden technisch modernisiert und die Landkreise Diepholz und Verden arbeiten zurzeit daran, die technische Vernetzung ihrer beiden Leitstellen herzustellen“, heißt es dazu aus dem Kreishaus in einer Vorlage für die Fraktionen. Die sollen nun über den Entwurf einer Zweckvereinbarung befinden, die die Grundlage für die Zusammenarbeit mit dem Landkreis Diepholz bilden wird. Die beiden Landkreise beabsichtigen, den virtuellen Leitstellenverbund bis zum Ende dieses Jahres umgesetzt zu haben.

Gegenseitige Hospitation

Die Vereinbarung sieht vor, dass die beiden Landkreise die technische, organisatorische und dienstplanmäßige Zusammenarbeit einvernehmlich regeln. „Darüber hinaus müssen zur Erreichung der oben genannten Ziele die Einsatzbearbeiter in die Lage versetzt werden, die Aufgaben im virtuellen Leitstellenverbund wahrnehmen zu können. Neben geeigneten Aus- und Weiterbildungen sollen sie alle mindestens einmal in der Partnerleitstelle hospitieren“, informiert die Kreisverwaltung. Die für die Kooperation entstehenden Kosten trägt jeder Landkreis selbst.

Der Entwurf der Vereinbarung, der laut Kreisverwaltung noch vom Landkreis Diepholz überarbeitet wird, regelt unter anderem, dass eine paritätisch und nach Bedarf besetzte Arbeitsgruppe mindestens zweimal jährlich über den Betrieb und die Weiterentwicklung des virtuellen Leitstellenverbunds berät und Vorschläge unterbreitet. Auch die jeweiligen Ärztlichen Leiter Rettungsdienst sollen sich wegen ihrer fachlichen Zuständigkeiten mindestens zweimal jährlich abstimmen. Die beiden Kreise sollen sich gegenseitig zeitnah über alle Vorgänge und Umstände informieren, die von Bedeutung sind: beispielsweise Terror- und Amoklagen, Massenanfall von Verletzten (MANV) und sonstige Großschadenslagen.

Gemeinsames Alarmierungsnetz

Um für derartige und andere Ereignisse gerüstet zu sein, errichten die beiden Kreise gemeinsam ein neues digitales Alarmierungsnetz. Dafür hatten die Partner die digitale Alarmierung zeitgleich ausgeschrieben und so umgesetzt, dass eine Alarmierung aller Einsatzkräfte in beiden Landkreisen sowohl von der Leitstelle Diepholz als auch von der Leitstelle Verden möglich ist. Auch die Alarm- und Ausrückeordnungen für den Rettungsdienst und die Feuerwehren wurden grundsätzlich abgestimmt, um in beiden Kreisen die Einsatzkräfte mit den gleichen Stichworten zu alarmieren. Ursprünglich sollte der Zusammenschluss bereits im Frühjahr dieses Jahres vollzogen sein, aufgrund der Corona-Pandemie kam es aber in der Vorbereitung zu Verzögerungen.