Die Stadt Achim prüft, ob die IGS eine eigene Oberstufe erhalten kann. Die Kreisverwaltung sieht dafür keine Notwendigkeit und ist dagegen. (Björn Hake)

Achim. Deutlicher hätte Verdens Landrat Peter Bohlmann kaum zum Ausdruck bringen können, was er persönlich von dem Achimer Vorstoß hält, die Integrierte Gesamtschule (IGS) Achim mit einer Oberstufe auszustatten: „Dies ist nicht hinnehmbar.“ So drückt er seine Abneigung an einer Stelle seines Antwortschreibens an Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld aus, in dem Bohlmann festhält, dass eine Achimer IGS-Oberstufe „existenzbedrohend für die Oberstufe der IGS Oyten werden würde“. Die habe aus Sicht des Landrats ohnehin schon unter der Errichtung der IGS Achim gelitten. „Die Gründung führte zu einer deutlichen Reduktion der Schüler an der IGS Oyten“, führt Bohlmann unter anderem aus. Die Schreiben sind den Kreistagsfraktionen als Sitzungsunterlagen zur Verfügung gestellt worden.

IGS-Oberstufe als Standortfaktor

Dass sich der Chef der Kreisverwaltung mit dem Anliegen aus Achim beschäftigt, liegt daran, dass die Achimer Ratspolitik mehrheitlich die Verwaltung um Rainer Ditzfeld beauftragt hatte, die Einrichtung einer gymnasialen Oberstufe an der IGS Achim zu prüfen (wir berichteten) – ein Beschluss dazu ist in Achim noch nicht gefasst worden. Aber Achims Bürgermeister hatte nun mit einem Schreiben an den Kreis vorgefühlt und darin dargelegt, dass die IGS Achim im Schuljahr 2022/2023 erstmalig den 10. Jahrgang erreicht haben wird und daher im Schuljahr 2023/2024 der erste Jahrgang eine gymnasiale Oberstufe an dieser Schule besuchen könnte. Zumal das Modell einer IGS „auf einem durchgängigen pädagogischen Konzept basiert“. Laut Ditzfeld wird auf diese Weise die Bildungslandschaft in Achim „mit diesen zusätzlichen Chancen bereichert“ und die „IGS mit zugehöriger gymnasialer Oberstufe“ könne als weiterer Standortfaktor für ansiedlungswillige Firmen als auch Neubürger gesehen werden.

Was Achim nützen mag, schadet den anderen – so lässt sich Bohlmanns Haltung zu Ditzfelds Äußerungen zusammenfassen. Er arbeitet heraus, dass eine regionale Ausgeglichenheit im Landkreis Verden durch das Achimer Vorhaben „in keiner Weise“ gefördert würde, weil sich die zweite IGS im Kreisgebiet in Oyten und damit in unmittelbarer Nachbarschaft befindet. Dies sei eine Schule, die 2011 auf Grundlage einer Bedarfsabfrage gegründet wurde, die ebenfalls Schüler aus Achim einschloss. Auch wegen ihnen konnte in einigen Jahren eine Sechszügigkeit erreicht werden, womit die Voraussetzung für die im Jahr 2018 erteilte Genehmigung für die gymnasiale Oberstufe an der IGS Oyten erfüllt war.

„Ballung des Bildungsangebots“

Neben diesem Sek-II-Angebot in Oyten bestehen weitere direkt in Achim, wie Bohlmann auflistet: am GamMa, am Cato oder auch den BBS Verden. „Bei einer Erweiterung der IGS Achim würde es zu einer unmäßigen Ballung dieses Bildungsangebots auf engem Raum kommen, die nicht durch die örtliche Bildungsnachfrage gerechtfertigt ist“, betont Bohlmann. Schließlich gibt es noch Kapazitäten an der IGS Oyten, während ein Überangebot im Nordkreis „die schon jetzt bestehende regionale Unausgewogenheit im Landkreis Verden weiter verstärken würde“.

Wo Ditzfeld „die absoluten Anzahlen der Grundschulkinder in der Stadt Achim in den nächsten Jahren“ steigen sieht und daraus ableitet, „dass mehr Schulplätze benötigt werden“, entgegnet Bohlmann, dass es „mit sinkenden Übergangszahlen von den Grundschulen zur IGS Achim und gleichzeitig sich nicht deutlich erhöhenden Geburtenzahlen für die Stadt Achim“ nicht möglich sein werde, eine Oberstufe an der IGS zu etablieren. Der durchschnittliche Geburtsjahrgang der vergangenen sieben Jahre umfasst in Achim demnach 357 Menschen. „Die vom Landkreis ermittelte Schülerzahlenprognose rechtfertigt daher eine Erweiterung der IGS Achim nicht“, betont Bohlmann. Er erklärt auch, dass die Übergangszahlen der Viertklässler von den Grundschulen der Stadt Achim zur IGS Achim in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen habe: Lag die Quote im Sommer 2018 laut Bohlmann noch bei 34 Prozent, lag sie 2019 bei 31 Prozent und 2020 sind nur 26 Prozent der Achimer Grundschüler auf die IGS übergegangen.

Anregung zur Kooperation

Kurzum: Nicht nur die Achimer Schülerzahlen rechtfertigen aus Sicht der Kreisverwaltung eine Oberstufe an der IGS nicht, auch die Auswirkungen auf die Oytener IGS stehen dieser entgegen. Aber der Landrat schlägt dem Bürgermeister vor, sich mit dem Nachbarn Oyten abzusprechen, wie dessen Oberstufe „nachhaltig gesichert und möglicherweise ausgebaut werden könnte“. Ein abgestimmtes Vorgehen, auch weil Oyten millionenschwere Investitionen in die IGS plant, wäre laut Bohlmann sinnvoll.

Zur Sache

Ergebnisse der Elternbefragung

Die Elternbefragung zur Errichtung einer gymnasialen Oberstufe an der Achimer IGS fand im März dieses Jahres statt. Die relevante Befragungsgruppe umfasste die Elternschaft der Kinder von den Jahrgängen 5 bis 8 der IGS, die von der Errichtung einer Oberstufe unmittelbar betroffen wären, weil die Kinder mögliche Schüler dieser Oberstufe werden könnten. Die Fragebögen wurden über die IGS verteilt, standen ebenso online als auch in mehreren Sprachen zum Download zur Verfügung.

Laut Achimer Stadtverwaltung kommen 489 Kinder von der IGS Achim für die Oberstufe an der IGS ab dem Schuljahr 2023/2024 (mit drei Folgejahren) in Frage. Von diesen insgesamt 489 stimmberechtigten Eltern haben 394 an der Befragung teilgenommen – das ist eine Rücklaufquote von rund 80 Prozent. Die Elternumfrage ergab demnach, dass 358 Eltern den Wunsch haben, ihr Kind an einer gymnasialen Oberstufe an der IGS anzumelden, sollte es den erweiterten Sekundarabschluss I erlangen. 22 Stimmen wurden für das Abitur an einer anderen gymnasialen Oberstufe abgegeben. 14 ungültige Stimmabgaben konnten in der Auswertung nicht berücksichtigt werden (keine Entscheidung oder mehrere Kreuze) und 95 Eltern haben nicht teilgenommen.

Unterm Strich hat die Elternumfrage zur Errichtung einer Oberstufe ab dem Schuljahr 2023/2024 aus Sicht der Schule und der Stadtverwaltung ergeben, „dass es einen mehrheitlichen Elternwillen zur Errichtung der Oberstufe gibt“. Die 358 Pro-Stimmen entsprechen einer Quote von 73 Prozent der Elternschaft.

Zu dieser Befragung hat Landrat Peter Bohlmann in seinem Antwortschreiben an Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld mitgeteilt, dass aus Sicht des Landkreises hätte ermittelt werden müssen, welche Schulen zum Einzugsbereich einer Oberstufe an der IGS Achim gehören könnten, wie viele Schüler dort den erweiterten Sek-I-Abschluss erwarten können und wie viele neben den IGS-Schülern die Oberstufe an der IGS Achim besuchen würden. Aus Sicht des Landkreises greift die Befragungsart also zu kurz.