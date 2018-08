Häufig sitzen Anja Gründel im Bürgerbüro auch Besuchern gegenüber, die eigentlich in Bremen oder den umliegenden Gemeinden wohnen. (Björn Hake)

Achim. Das Bürgerbüro im Rathaus ist für alle Achimer zentrale Anlaufstelle für viele Dienstleitungen der Stadtverwaltung. Dazu gehört etwa das Beantragen von Dokumenten wie Personalausweisen oder Reisepässen aber beispielsweise auch die Beglaubigung von Zeugnissen und Ähnlichem. Für Letzteres scheint die Weserstadt eine besonders gute Adresse zu sein, denn nicht nur die Achimer selbst nutzen dafür das Bürgerbüro, sondern auch Bürger aus den umliegenden Gemeinden und sogar zahlreiche Bremer.

„Wir haben keine genauen Zahlen oder Statistiken darüber, aber es kommt schon häufiger vor, dass Leute aus Bremen vorbeikommen, um sich bei uns beispielsweise eben schnell ein Zeugnis beglaubigen zu lassen“, bestätigt Anja Gründel vom Bürgerbüro. Allein in der vergangenen Woche seien es mindestens vier Bewohner der angrenzenden Hansestadt gewesen. Grund für diesen Ansturm sind offenbar die langen Wartezeiten in Bremen. „Die meisten sagen uns, dass es für sie schneller geht, wenn sie mit dem Zug hin und zurück fahren und das Ganze bei uns erledigen, als wenn sie in Bremen auf einen Termin warten müssten“, erklärt Gründel.

In Bremen müssten die Bürger manchmal bis zu acht Wochen auf einen Termin warten, in Achim hingegen seien in der Regel Wartezeiten von 15 bis 20 Minuten normal. „Und das auch eigentlich nur sonnabends, wenn es generell ein bisschen voller ist.“ Zwar könne das Bürgerbüro für Auswärtige nicht alle Serviceleistungen übernehmen, da vieles wie beispielsweise das Beantragen eines Ausweises an den Wohnort gebunden sei, aber Beglaubigungen seien kein Problem.

„Daher merken wir auch, dass der Ansturm von Externen zu bestimmten Zeiten – etwa zum Ende der Schul- oder Semesterzeit – etwas größer wird“, weiß Gründel. „Wenn es nach den Bremern geht, die zu uns kommen, würden sie gerne noch mehr Behördengänge bei uns erledigen.“ Trotz der Freude über die positive Resonanz nimmt Gründel ihre Bremer Kollegen auch in Schutz. „Wir können noch ohne Terminvergabe arbeiten, aber wenn wir eine höhere Einwohnerzahl hätten, wäre das sicherlich auch nicht mehr möglich.“

Doch nicht nur Bremer, auch Anwohner der umliegenden Gemeinde verschlägt es immer wieder ins Bürgerbüro von Achim. Das liege nach Angaben von Gründel auch an den Öffnungszeiten vor Ort. „Viele Bürgerbüros haben eine Mittagspause und an den Wochenenden geschlossen“, sagt Gründel. Das seien jedoch genau die Zeiten, an denen die meisten Leute Zeit für solche Verwaltungsgänge hätten. Das Achimer Servicebüro habe hingegen durchgehend geöffnet und die Mitarbeiter seien auch sonnabends im Einsatz. „Seit 2010 haben wir auch am Sonnabend geöffnet“, sagt Gründel stolz. Zwischen 60 und 80 Bürger kämen in der Regel in den drei Stunden zwischen 9 und 12 Uhr vorbei. „Da ist dann alles dabei – von der Beglaubigung über Führungszeugnisse bis hin zu Fundsachen.“

Durch den Standort in der Innenstadt und damit auch in direkter Nähe zum sonnabendlichen Wochenmarkt, würden viele Leute die Markteinkäufe mit einem Besuch im Bürgerbüro verbinden. Und das seien dann eben öfter auch mal Anwohner der umliegenden Gemeinden. Knapp 22 200 Bürger haben seit Anfang des Jahres das Bürgerbüro besucht. Im gesamten vergangenen Jahr waren es 35 800. „Unser Service vor Ort wird in jedem Fall gut angenommen“, resümiert Gründel.

Dennoch sei man immer auch dabei, das Angebot zu erweitern. Schon seit einigen Jahren kommen die Mitarbeiter etwa auch zu den Bürgern nach Hause, wenn diese aufgrund ihres Alters oder Erkrankungen nicht mehr mobil sind. „In Zeiten der alternden Gesellschaft muss eine Behörde einfach aktiver werden“, erklärt Gründel. So habe man beispielsweise probeweise auch schon eine Sprechstunde im Seniorenzentrum angeboten.



Das Bürgerbüro in der Obernstraße 38 hat montags und mittwochs von 8 bis 15 Uhr, dienstags und donnerstags von 8 bis 18 Uhr, freitags von 8 bis 13 Uhr und sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet.