An der IGS in Oyten werden inzwischen alle Jahrgänge von Klasse fünf bis 13 beschult. (FOCKE STRANGMANN)

Die geplante Erweiterung der IGS Oyten gestaltet sich alles anders als einfach. Das wurde bei der Sitzung des Schulausschusses kürzlich sehr deutlich. Denn die Ergebnisse des Architektenwettbewerbs passen schlichtweg nicht mit dem erarbeiteten Raumkonzept zusammen. „Es muss nachgearbeitet werden“, betonte Daniel Moos von der Gemeindeverwaltung. Eine Fertigstellung ist somit noch lange nicht in Sicht. Da inzwischen aber bereits alle drei Oberstufenjahrgänge, für die die Erweiterung überhaupt nötig geworden ist, an der IGS beschult werden, müssen dringend zusätzliche Räumlichkeiten her. Diese sollen nun durch eine Zwischenlösung mit Containern geschaffen werden.

Dieses Vorgehen würde allen Beteiligten gleichzeitig auch Luft verschaffen, die Planung für die Erweiterung ohne ganz großen Zeitdruck voranzutreiben. Zwei Architekturbüros hatten einer Jury Ende September ihre Entwürfe präsentiert. Der erste sah einen Anbau am C-Trakt vor. Die notwendigen Unterrichtsräume könnten durch den Entwurf zwar geschaffen werden, allerdings fehlt ein Jahrgangslehrerzimmer und die Verbindungsflure sind nach Ansicht der Schule zu eng für den Schulalltag. Im zweiten Entwurf würde der Anbau am D-Trakt (Neues Jahrgangshaus) erfolgen. Allerdings fehlen gleich vier geforderte Unterrichtsräume.

„Ich finde es sehr ernüchternd“, sagte Kai Grönke (CDU) im Ausschuss angesichts der nicht zum Raumkonzept passenden Entwürfe. Immerhin hat sich die Schule trotzdem entschieden, lieber einen Anbau am D-Trakt weiter zu verfolgen, sodass aber die fehlenden vier Räume im Bereich des C-Traktes geschaffen werden müssen. Der favorisierte Plan der Verwaltung: Die Verlagerung der beiden naturwissenschaftlichen Fachräume vom C-Trakt in den B-Trakt, was den Vorteil hätte, dass dort dann alle diese Fachräume untergebracht wären. Die beiden Räume sind so groß, dass daraus vier normale Unterrichtsräume gemacht werden könnten.

Durch die Verlagerung würde jedoch das Problem bestehen, dass alle naturwissenschaftlichen Fachräume im Obergeschoss wären und damit nicht barrierefrei erreichbar. Der Einbau eines Fahrstuhls wäre für die notwendige Baugenehmigung also erforderlich. Die Kosten dafür und auch für erforderlichen Rück- und Umbau der Räume im C-Trakt will die Verwaltung nun ermitteln.

Deutliche Kostensteigerung

Fest steht schon, dass die Kosten für das Vorhaben deutlich höher werden als die vor einigen Jahren bereitgestellten finanziellen Mittel von 1,6 Millionen Euro, an denen der Landkreis eine Beteiligung zu 50 Prozent zugesichert hatte. Nur für die Umsetzung des Anbaus am D-Trakt wären laut Architektenbüro Kosten von rund 2,8 Millionen Euro zu erwarten. Die erheblichen Baumaßnahmen im C- und B-Trakt, die von Moos als „sehr kostenintensiv“ bezeichnet wurden, sind darin also noch gar nicht einkalkuliert.

Die Verwaltung rechnet damit, dass die fertige Umsetzung erst zum Schuljahr 2023/2024 realistisch ist. „Wir rutschen im Zeitfenster damit soweit nach hinten, dass wir eine Übergangslösung schaffen müssen“, sagte Moos, der sich im Vorfeld auch schon einmal ein Angebot für die Errichtung eines temporären Gebäudes in Mobilbauweise eingeholt hatte, welches zum nächsten Schuljahr stehen könnte. Demnach liege ein Angebot mit einer Gesamtsumme von rund 300 000 Euro vor, die laut Verwaltung „über die gesamte Laufzeit zu entrichten ist, da es sich um ein Mietmodell handelt“. Geplant ist das Aufstellen der Container im hinteren Bereich des Schulhofes. Sowohl Moos wie auch Politiker waren indes bestrebt, zu betonen, dass sich Containerlösung schlimmer anhöre, als es ist. Dank Fassadenverkleidung, gehobener Ausstattung, optimalem Schallschutz oder allen erforderlichen Elektroanschlüssen können auf diese Weise „entsprechend den heutigen Anforderungen an eine Lernumgebung Klassenräume entstehen“, wie die Verwaltung erklärte.

Und so beschloss die Politik mit deutlicher Mehrheit, dass die Möglichkeit für eine solche Zwischenlösung, die jedoch nur bis 2023 Bestand haben darf, weiter untersucht werden soll. Außerdem soll die Verwaltung weiter an der baulichen Umsetzung für die langfristige Lösung arbeiten und mit Vorschlägen und Kostenschätzungen wieder auf die Politik zukommen. „Wir haben also noch viele Fragezeichen und Planungsaufgaben“, fasste Moos zusammen, dass die Erweiterung der IGS die Gemeinde noch deutlich länger beschäftigen wird, als es ursprünglich geplant gewesen war.