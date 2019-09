Der Blender See ist erneut im Blickpunkt. Der Gemeinderat beschäftigt sich mit der Sanierung des Gewässers und den nötigen Förderanträgen. (FOCKE STRANGMANN)

Wenn sich der Rat der Gemeinde Blender an diesem Dienstag, 3. September, zu seiner nächsten Sitzung trifft, dann steht ein altbekanntes Thema auf der Tagesordnung: die Sanierung des Blender Sees. Wie berichtet, hatte die Firma Bioplan im vergangenen Jahr ein Sanierungskonzept für den Blender See vorgestellt. Oberste Priorität haben demnach die Maßnahmen zur Reduktion des Phosphoreintrages in den See, wie aus der Beschlussvorlage hervorgeht, mit der sich der Rat auseinandersetzen wird. Die Sache hat allerdings noch einen Haken: Wie dem Schreiben außerdem zu entnehmen ist, ist die Durchführung noch nicht abschließend geprüft worden.

Das heißt im Klartext, dass mindestens die Untere Wasserbehörde, die Untere Naturschutzbehörde sowie der Mittelweserverband zu beteiligen seien. „Welche Gutachten, Anforderungen und Auflagen diese Behördenbeteiligungen nach sich ziehen, ist unklar“, heißt es von der Gemeindeverwaltung.

Erreicht werden soll die Reduktion des Phosphoreintrages durch die Verlegung einer Drainageleitung am Westufer sowie einer Spundwand im Zulauf Varste. Flankierend hierzu sind die zeitweise Einleitung von nährstoffarmem Wasser aus dem Blender Hauptgraben, ein Fischmonitoring, Reinigung des Sandfangs Mühlenwiese sowie eine Entnahme von Schwimmblattpflanzen geplant. Und letztendlich eine Sedimententnahme, um eine Rücklösung des dort festgesetzten Phosphats in den sanierten See zu vermeiden und einer zunehmenden Verlandung entgegenzuwirken.

Kosten könnten schnell ansteigen

Seitens der Unteren Wasserbehörde wurde laute Vorlage aber schon angedeutet, dass das Wasser aus der angedachten Drainage entlang des westlichen Ufers nicht zu einer Verschlechterung des Wassers in die Blender Emte führen darf. Ein „einfaches Einleiten“ ist demnach vermutlich nicht genehmigungsfähig. Weiterhin ist auch fraglich, ob die Flächen für die Schlammaufspülung entlang des östlichen Ufers zur Verfügung stehen – und wenn ja, zu welchen Konditionen. Sollte die Aufspülungsfläche nicht erworben werden können oder eine zu hohe Schadstoffbelastung des Schlamms festgestellt werden, könnten für eine veränderte Schlammentsorgung Mehrkosten von mehreren Hunderttausend Euro entstehen, schätzt die Verwaltung. „Die tatsächlich zu erwartenden Projektkosten und der jeweilige Projektumfang könnten folglich wesentlich höher sein, als derzeit gedacht.“

Nach Rücksprache mit dem Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) müssen die zur Förderung beantragten Maßnahmen bis Ende 2022 geplant, abgestimmt, genehmigt, durchgeführt und vollständig abgerechnet sein. Falls nicht, würden die Förderungen wahrscheinlich nicht ausgezahlt und die Gemeinde müsste die entstandenen Kosten alleine bezahlen. Die Verwaltung schlägt nun vor, drei separate Förderanträge zu stellen. Das sind: Förderantrag Zulauf Varste, Drainage am Westufer und Entschlammung und Zufluss vom Blender Hauptgraben. Vor allem beim letzten Punkt ist die Verwaltung skeptisch, „ob das komplette Projekt bis Ende 2022 umgesetzt werden kann. Das finanzielle Risiko bei der Entschlammung des Sees ist sehr hoch und könnte zu einem finanziellen Desaster bei der Gemeinde Blender führen.“



Die öffentliche Sitzung im Feuerwehrhaus Blender beginnt um 19.30 Uhr. Bürgerinnen und Bürger haben zu Beginn und am Ende die Möglichkeit, Fragen zu stellen.