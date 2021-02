Bahnschienen in Thedinghausen gibt es bereits. Die Frage ist, ob eine Anbindung an das Straßenbahnnetz möglich ist. (Björn Hake)

Nachdem sich die CDU-Fraktion im Kreistag, wie berichtet, mit einem Antrag zum Thema „Straßenbahnanbindung von Thedinghausen über Riede und Weyhe nach Bremen“ an den Landkreis Verden gewandt hatte, hat die Kreisverwaltung nun mit einer Mitteilungsvorlage geantwortet. Diese soll Gegenstand der Diskussion im Planungs-, Wirtschafts-, Verkehrs-und Bauausschuss des Landkreises am 24. März sein. Beginn der öffentlichen Sitzung im Kreistagssaal ist um 17 Uhr.

Die CDU wollte mit dem Antrag ausloten, was nötig ist, um die Bahnstrecke der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE) für eine Anbindung der Orte Thedinghausen und Riede an das Bremer Straßenbahnnetz zu nutzen. In der Mitteilungsvorlage listet der Landkreis auf, welche Verfahrensschritte bei einer Verlängerung der Straßenbahn von Weyhe nach Thedinghausen erforderlich wären. Unter anderem müsste demnach der Zweckverband Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen (ZVBN) Daten zusammenstellen, um eine Abschätzung des Nutzens abgeben zu können.

Mehr zum Thema Mögliche Straßenbahnanbindung Auf Umfrage folgt Antrag Es sind vorerst nur Gedankenspiele, aber sie werden konkreter. Die CDU im Landkreis Verden möchte nun ausloten, wie und ob eine Straßenbahnanbindung von Thedinghausen ... mehr »

Der ZVBN müsste zudem die betroffenen Gebietskörperschaften, die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) als Betreiber der Straßenbahn, die BTE als Eigentümerin der Eisenbahnstrecke, die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) als Fördermittelgeber und die Planfeststellungsbehörde (Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr) beteiligen und erste Gespräche führen. Im Anschluss müsste eine Machbarkeitsstudie beauftragt werden, heißt es in der Vorlage des Landkreises. Die Kosten für die Studie liegen voraussichtlich in einem niedrigen sechsstelligen Bereich.

Machbarkeitsstudie erforderlich

Falls die Entscheidung für eine Realisierung getroffen würde, wäre ein Büro mit der Ausarbeitung der Unterlagen zu beauftragen. Mit dem Planfeststellungsbeschluss würde das Vorhaben dann planungsrechtlich abgesichert. Bis zum Planfeststellungsbeschluss würden sich die Kosten auf mindestens 400.000 Euro belaufen. Das Verfahren dauert laut Kreisverwaltung mindestens vier bis sechs Jahre. Dann könnte der Bau beginnen. Dazu gehört unter anderem die Ertüchtigung der Bahnstrecke. Zu einer möglichen finanziellen Förderung schreibt der Landkreis, „dass es bei Kosten von mehr als 30 Millionen Euro, von denen hier wahrscheinlich auszugehen ist, es eine Bundesförderung in Höhe von 75 Prozent geben könnte. Zurzeit steht noch nicht fest, wie hoch neben einer Bundesförderung eine Landesförderung wäre. Fahrzeuge werden vom Land mit 50 Prozent gefördert.“

Ob der Landkreis den Vorschlag der CDU, die Bahnstrecke der Bremen-Thedinghauser Eisenbahn für eine Anbindung der Orte Thedinghausen und Riede an das Bremer Straßenbahnnetz zu nutzen, begrüßt, kann laut Mitteilungsvorlage noch nicht beantwortet werden. „Dieser Punkt kann erst beantwortet werden, wenn eine Machbarkeitsstudie vorliegt“, schreibt die Kreisverwaltung und ergänzt: „Unabhängig davon begrüßt die Kreisverwaltung den Erhalt der Trasse, welcher durch die Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (BTE) gewährleistet ist.“

Mehr zum Thema Höhere Taktung und Aussicht auf Förderung Stuhrer Rat stimmt Konzept für Buslinie 120 zu Der Rat der Gemeinde Stuhr hat die überarbeiteten Pläne zum Ausbau der Buslinie 120 zwischen Brinkumer ZOB und Kirchweyher Bahnhof einstimmig angenommen. mehr »

Die CDU hatte die Verwaltung außerdem beauftragt, eine Analyse der Vorteile aus regionalplanerischer Sicht vorzunehmen. Dazu schreibt der Landkreis: "In Bremen, Stuhr, Brinkum und Weyhe werden die bisher in die Stadt fahrenden Buslinien durch die Linie 8 ersetzt. Es handelt sich um dicht besiedelte Stadtteile mit einem hohen Pkw-Aufkommen, in der es häufig zu Staubildungen kommt. Auch der Bus steht im Stau. Eine Straßenbahn hat hier aufgrund des eigenen Gleiskörpers Vorteile." Bei Thedinghausen und Riede handele es sich um ländlich geprägte Regionen. "Eine Verzögerung durch Staubildung bei der Buslinie 750 ist zumindest im Fahrtverlauf bis zum Haltepunkt Dreye (Umstieg auf Regio-S-Bahn) selten. Die Fahrtziele der Thedinghäuser und Rieder Bevölkerung sind unbekannt. Es liegen keine Informationen darüber vor, wann wie viele Bürger zu welcher Uhrzeit nach Weyhe, Stuhr oder Bremen fahren und welches Verkehrsmittel sie nutzen." Dies wäre in einer Machbarkeitsstudie zu untersuchen.

Weyhe ist laut Vorlage derzeit von Thedinghausen mit dem ÖPNV nur über Syke oder Dreye zu erreichen. Ein nennenswerter Zeitvorteil ergäbe sich nach Einschätzung der Kreisverwaltung nicht. „Die Straßenbahn braucht von Bremen Hauptbahnhof nach Weyhe-Leeste 40 Minuten. Bis nach Thedinghausen wäre noch eine Strecke von 16 Kilometern zurückzulegen. Von hier wird geschätzt, dass die Fahrtzeit nach Bremen Hauptbahnhof etwa eine Stunde betragen würde. Die Fahrtzeit der Buslinie 750 von Thedinghausen nach Bremen Hauptbahnhof beträgt etwa 1 Std 10 Minuten.“