In der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses hatte sich die positive Grundstimmung bereits abgezeichnet. Man blickte in zufriedene Gesichter, nachdem Vertreter des Bezirksverbands Hannover der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ihre Pläne vorgestellt hatten, im Magdeburger Viertel – angrenzend an das bereits bestehende Awo-Seniorenzentrum – eine Kita zu bauen und zu betreiben. Denkbar wäre demnach, wie berichtet, eine Einrichtung für vier Gruppen. Das entsprechende Gelände links neben dem Seniorenzentrum liegt derzeit ohnehin brach und befindet sich bereits im Eigentum der Awo. Es müsste für das Vorhaben lediglich der bestehende Bebauungsplan angepasst werden, da die aktuelle Gebäudeplanung die bisher festgesetzte Baugrenze um zwei Meter überschreitet.

Das klang für viele Ausschussmitglieder nach einer guten Möglichkeit für die Stadt, die bekanntlich seit geraumer Zeit Probleme damit hat, ausreichend Kitaplätze zur Verfügung zu stellen. Diskutiert wurde über das Thema dann allerdings zunächst im nicht öffentlichen Teil der Sozialausschusssitzung. Dass im Rahmen dieses Austauschs die positive Grundstimmung sich offenbar nicht änderte, das lässt nun eine Beschlussvorlage vermuten, die in der kommenden Sitzung des Planungsausschusses am 10. März auf der Tagesordnung steht. Diese schlägt nämlich die Aufstellung und Auslegung einer Änderung des Bebauungsplanes für den Bereich neben dem Seniorenwohnzentrum vor.

Noch kein endgültiges Go

Damit würden die notwendigen Vorbereitungen für den Neubau einer Kita geschaffen. Ein definitives Go für das Vorhaben der Awo ist das allerdings noch nicht. „Die politische Entscheidung durchläuft noch die Gremien“, erklärt Fachbereichsleiterin Wiltrud Ysker. Zunächst müsste also der Rat noch mehrheitlich sein Okay geben. „Die Änderung des Bebauungsplanes wäre eine Voraussetzung für die Umsetzung der Planungen der Awo.“

Ursprünglich hatte die Verwaltung vorgesehen, im Magdeburger Viertel eine Kindertagesstätte mit Mobilbauten auf dem Grundstück des ehemaligen „Servicehauses“ zu errichten. Rund 420 000 Euro hätte die Errichtung einer solchen Mobillösung nach damaligen Schätzungen gekostet. Hinzukommen sollten dann noch rund 190 000 Euro pro Jahr für das Gebäudemanagement und etwa 450 000 Euro jährlich für den Betrieb der Kita. Doch die Mobilbauten wären mit dem Bau einer neuen Kita durch die Awo natürlich überflüssig. „Wenn der Beschluss für die Umsetzung des Projektes der Awo gefällt wird, geht damit die Zurückstellung der Pläne für Mobilbauten in der grünen Mitte des Magdeburger Viertels einher“, teilt Ysker mit. Die finanziellen Mittel würden dann für den Betrieb der neuen Kita eingesetzt werden, den die Awo als Träger übernehmen würde.

Geplante Mobilbauten wären überflüssig

Eine Kita mit Mobilbauten hätte nach Angaben der Verwaltung frühestens zum 1. Februar 2021 fertiggestellt werden können und hätte darüber hinaus lediglich eine befristete Baugenehmigung für zwei bis drei Jahre bekommen. Für die Awo-Kita rechnen die Verantwortlichen mit einer Inbetriebnahme Anfang 2022. „Der Termin ist ambitioniert und hängt unter anderem von der Dauer der notwendigen Genehmigungsverfahren, von den Ausgängen der Ausschreibungen und Vergaben und von Wetterbedingungen ab“, sagt Ysker. Aber: „Läuft alles positiv im Rahmen des Zeitplans, könnte eine Fertigstellung Anfang 2022 gelingen.“