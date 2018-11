Stellten das Programm auf die Beine: Bürgermeister Andreas Brandt, Gastronom Axel Klenke sowie Karin Sievers und Frank-Peter Adam vom Kulturamt. (Karsten Klama)

Als der Flecken Langwedel 2001 die ersten Kulturtage ins Leben gerufen hatte, war das kulturelle Angebot in der Gemeinde noch sehr übersichtlich. „Das hat sich aber stark geändert“, erzählt Bürgermeister Andreas Brandt erfreut und zählt etwa den Schlossparkverein Etelsen, den Kulturverein Langwedel oder die Kreismusikschule Etelsen auf, denen es zu verdanken ist, dass es quasi das ganze Jahr über ein Angebot gibt. „Der Flecken wird als Veranstalter in erster Reihe daher nicht mehr so gebraucht“, sagt Brandt. Die Kulturtage stellte man dennoch weiterhin jedes Jahr auf die Beine. Und auch 2018 wird dies so sein. Unter dem Titel „Langwedeler Leseherbst“ finden insgesamt drei Lesungen statt – die erste bereits an diesem Sonntag.

„Das ist ein Programm, was wir uns schon immer mal vorgenommen haben“, erzählt Karin Sievers vom Organisationsteam. Dass die Kulturtage in diesem Jahr so spät stattfinden, habe damit zu tun, dass Anfang des Jahres im Rathaus nicht die personellen Kapazitäten für die Planung vorhanden waren. "Inzwischen hat sich die Situation etwas entspannt, sodass wir die drei Veranstaltungen ganz gut selbst begleiten können“, sagt Sievers.

Freier Eintritt

Für die Lesungen konnte sie nicht nur eine durchaus hochkarätige Besetzung an Bord holen, sondern auch noch eine mit regionalem Bezug. Andreas Winkelmann, Joël Tan und Petra Mattfeldt wollen die Zuhörer in den Bann ihrer Worte ziehen. „Alle haben sofort zugesagt“, erzählt Sievers freudig. Den Start macht an diesem Sonntag, 11. November, Andreas Winkelmann, der lange Zeit in der Dörverden gelebt hat und inzwischen in Hoyerhagen wohnt. Er liest aus seinem Bestseller „Das Haus der Mädchen“ – einem packenden Thriller, der mit den Nerven der Zuschauer spielt. Mehr als 20 Bücher hat Winkelmann inzwischen bereits geschrieben. Los geht es am 11. November im Bürgersaal des Rathauses Langwedel um 19 Uhr.

An gleicher Stelle kann am Freitag, 16. November, der Stimme von Joël Tan gelauscht werden. Sie liest aus ihrem historischen Roman „Die Blütentöchter“ – ebenfalls ab 19 Uhr. Die gebürtige Bremerin hat einen Teil ihrer Kindheit und Jugend in Etelsen verbracht, die Handlung von „Im Schatten der Purpurbuche“, eines weiteren Buches aus ihrer Feder, spielt sogar im Flecken Langwedel.

Den Abschluss des Leseherbstes bestreitet Lokalmatadorin Petra Mattfeldt, die am Sonntag, 18. November, aus den Historienromanen „Die ferne Hoffnung“ und „Eine neue Zeit“ lesen wird, die sie unter ihrem Pseudonym Ellin Carsta veröffentlicht hat. Romane, Krimis, Thriller, Jugendbücher, Kurzgeschichten und Anthologien gehören zu den insgesamt 24 Werken der Bestseller-Autorin, die vor allem mit ihren historischen Romanen zuletzt große Erfolge gefeiert hat. Diese Lesung findet im Gasthaus Klenke statt und anders als bei den beiden anderen Veranstaltungen bietet Gastwirt Axel Klenke im Vorfeld ein Büfett mit „Hanseatischen Genüssen“ an. Dafür ist eine Anmeldung unter 0 42 32 / 2 65 erforderlich. Gespeist werden kann ab 18 Uhr, die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Zu dieser können auch Zuhörer kommen, die das Büfett nicht gebucht haben.

Musikalische Begleitung

Der Eintritt zu allen drei Veranstaltungen ist frei. Nach den jeweiligen Lesungen stehen die Autorinnen und der Autor den Gästen für Fragen und zum Signieren von Büchern zur Verfügung. Zusätzlich zu den Erzählungen bekommen die Besucher an allen drei Abenden auch Musik geboten. Bei der Lesung von Winkelmann sorgen dafür Gert Alsleben am Piano und Melanie Czapp mit dem Gesang am Mikrofon. Bei den weiteren beiden Veranstaltungen treten Lisa (Piano) und Lena Folkerts (Saxofon) auf. Die musikalischen Zwillinge sind in Etelsen aufgewachsen und kommen für ein Gastspiel zurück in den Flecken.

Sievers ist guter Dinge, mit dem Angebot der diesjährigen Kulturtage möglichst vielen Langwedelern und natürlich auch Auswärtigen eine Freude zu machen. „Bücherwürmer gibt es in jedem Fall genug“, ist sie sich sicher. Ob der Flecken auch im kommenden Jahr wieder Kulturtage auf die Beine stellen wird, steht indes noch nicht fest. „Es gibt die Idee, die Kulturförderung in Langwedel komplett neu aufzustellen“, berichtet Bürgermeister Brandt. Eventuell sei jetzt der richtige Zeitpunkt, „den Profis die Aufgabe zu übertragen“ – also etwa dem Kulturverein. Doch bevor diese Idee weiterverfolgt wird, darf sich zunächst einmal auf drei spannende Novemberabende gefreut werden.