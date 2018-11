Jürgen Hille, Thomas Döring, Erich Brockmann und Bernd Franz (von links) richten jetzt die Gewinnausgabe ein. (Viola Heinzen)

Kuriositäten und Raritäten aus aller Welt stapeln sich im Kleinen Flohmarktladen an der Herbergstraße in den Regalen. Und nur ein Ladenlokal weiter, im Haus mit der Nummer 8, füllen sich mittlerweile auch Tag für Tag die Regale. Dort hat die Achimer Stadttombola in diesem Jahr nämlich den Standort für ihre Gewinnausgabe. Aktuell reihen sich in der hintersten Ecke des Ladenlokals lediglich unzählige Kisten mit Hot-Dog-Würstchen aneinander, umrahmt von zwei Kisten mit Schokolade. Schon bald soll sich allerdings ein anderes Bild zeigen, denn die Organisatoren der Rotary-Stadttombola versprechen auch bei der bereits zwölften Auflage der Aktion über 6000 Gewinne – 6003 um genau zu sein. Und die müssen in den kommenden Tagen alle im Ladenlokal an der Herbergstraße ihren Platz finden.

Start am 17. November

Denn bereits am Sonnabend, 17. November, startet auf dem Achimer Wochenmarkt der Losverkauf. „Die 40 000 Lose werden wieder für einen Euro an über 30 Losverkaufsstellen im Stadtgebiet verkauft“, kündigt Jürgen Hille, Erster Vorsitzender des Rotary-Stadttombola-Vereins, an. Eine von diesen Verkaufsstellen ist traditionell die Achimer Marktpassage. „Hier machen wir jedes Jahr den meisten Umsatz, weil es einfach sehr viel Laufkundschaft gibt“, weiß Hille, der seit drei Jahren gemeinsam mit Thomas Döring und Bernd Franz die Aktion auf die Beine stellt. Unterstützt werden sie dabei auch vom langjährigen Organisator Erich Brookmann.

Und die vier Männer investieren – gemeinsam mit vielen anderen Unterstützern wie den Mitarbeitern der Achimer Tafel und den Zehntklässlern der Liesel-Anspacher-Schule – viel Zeit in Planung, Vorbereitung und Umsetzung der Stadttombola. „Wir haben das vor Kurzem aus Spaß einmal überschlagen und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir etwa 1600 Stunden Arbeit investieren“, berichtet Hille. 1600 Stunden, die alle Helfer ehrenamtlich im Einsatz sind. „Anders wäre dieses Projekt für uns auch nicht umsetzbar“, gibt der Vorsitzende zu.

Ehrenamtliche Manpower

Doch neben der ehrenamtlichen Manpower sind die Rotarier natürlich auch Jahr für Jahr auf Gewinnspenden angewiesen. „Wir profitieren sicherlich davon, dass die Tombola in Achim schon seit so vielen Jahren existiert und viele Unternehmen sich traditionell immer wieder beteiligen“, sagt Hille. Aber man sei auch stets auf der Suche nach neuen Unterstützern. „Allerdings haben wir da in Achim in all den Jahren mittlerweile fast alles abgegrast.“ Und dennoch sind auch in diesem Jahr wieder Gewinne im Wert von mehr als 53 000 Euro von fast 50 Spendern zusammengekommen. Dazu gehört auch der mittlerweile schon traditionelle Hauptgewinn: ein VW Up. Außerdem stehen ein Musical-Besuch in Hamburg und ein Flug von Bremen nach Mauritius auf der Gewinnliste. Und natürlich warten auch wieder kleinere Sachpreise wie Bücher, Spiele oder Kekse auf die Gewinner.

Gerade einmal dreieinhalb Wochen habe es im vergangenen Jahr gedauert, bis alle 40 000 Lose der Stadttombola verkauft waren, erinnert sich Jürgen Hille. Ein ähnlich positives Ergebnis erhoffen sich die Organisatoren auch in diesem Jahr. „Bis zur Wiegewette wollen wir fertig sein, denn da müssen in diesem Jahr auch die Rotarier ran“, kündigt der Vorsitzende an. Das Organisatoren-Team setzt für seinen Losverkauf also auch 2018 wieder auf viele kauffreudige Achimer.

Gewinne können an dee Herbergstraße 8 bis zum 15. Dezember montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr abgeholt werden. Vom 17. bis 28. Dezember hat die Ausgabestelle montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Im Jahr 2019 ist eine Gewinneinlösung (bis 11. Januar) nur noch nach Absprache unter 0 42 02 / 91 02 00 möglich. Danach verfallen alle nicht abgeholten Gewinne.