Sperrung bis in den Nachmittag

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Lastwagen liegt nach Unfall quer auf A1 bei Bremen

dpa/sei

Nach einem LKW-Unfall ist die A1 zwischen Oyten und dem Bremer Kreuz in Fahrtrichtung Münster bis in den Nachmittag gesperrt. Auch in der Gegenrichtung gibt es Behinderungen.