Die Polizei sucht nach der vermissten Laura N. aus Ottersberg. (Christian Kosak)

In Ottersberg wird seit Samstagmorgen die 13-Jährige Laura N. vermisst. Das Mädchen wurde laut Polizeibericht zuletzt gesehen, als sie an dem Morgen in einen Zug in Richtung Bremen stieg.

Seitdem fehlt von Laura N. jede Spur. Laut Polizeibeschreibung ist das Mädchen 1,70 Meter groß und hat lange, blonde Haare. Zuletzt trug sie einen roten Kapuzenpullover mit weißer Aufschrift auf der Vorder- und Rückseite, eine beige Hose, rosa Sneaker, eine schwarze Bomberjacke und eine schwarze Umhängetasche.

Die Polizei Achim bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens unter der Telefonnummer 04202-9960.