Die Hauswirtschaftshilfe des DRK im Landkreis Verden wird gut angenommen, sodass es künftig flächendeckend angeboten werden soll. (A. Zelck/DRK)

Landkreis Verden. Im November 2017 startete das Deutsche Rote Kreuz (DRK) im Landkreis Verden mit dem Angebot der Hauswirtschaftshilfe (wir berichteten). „Wir haben uns vor mehr als einem Jahr dazu entschieden, weil wir aufgrund unserer vielfältigen Aufgaben und Kontakte im sozialen Bereich erkannt haben, dass eine entsprechende Nachfrage besteht. Als Deutsches Rotes Kreuz ist es für uns dann eine Verpflichtung, zu helfen. So haben wir mit viel Feingefühl ein Unterstützungsangebot geformt, von dem wir überzeugt waren und sind, dass es alle Wünsche der potentiellen Leistungsnehmer erfüllt“, sagte Dirk Westermann, Geschäftsführer des DRK im Landkreis Verden.

Jeder Mensch hat seine Gewohnheiten, in denen er seine Komfortzone findet. Vor allem die eigenen vier Wände sind sehr wichtig, heißt es vom DRK. Sie geben das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. „Dort fühlt sich der Mensch wohl und dort soll er nach Möglichkeit auch bleiben dürfen“, so das DRK. Leider gebe es Umstände, die diese gewünschte Situation ohne Hilfe von außen nicht mehr möglich machen. Aufgrund der Tatsache, dass sich jeder Mensch völlig individuell in seinem Leben eingerichtet hat und in dieser Individualität seine Lebensqualität findet, setzt genau dort die Unterstützung der DRK Hauswirtschaftshilfe an. „Es geht nicht darum, nur eine Pauschalleistung anzubieten, sondern die Menschen in ihren Gewohnheiten zu unterstützen und Angehörige zu entlasten. Diese Unterstützung umfasst alle Tätigkeiten, die in einem Haushalt anfallen.“ Das Angebot des Deutschen Roten Kreuzes beinhaltet Hilfe bei der allgemeinen Haushaltsführung, Unterstützung bei der Reinigung, Einkaufsbegleitung, Erledigung des Schriftverkehrs und vieles mehr.

Lebensqualität sichern

„Menschen, die aufgrund unterschiedlichster Gründe temporär oder auch nachhaltig mit ihrer Haushaltsführung überfordert sind, unterstützen wir mit unserem Angebot flexibel und dynamisch soweit, dass sie weiterhin geordnet und sicher in ihrer gewohnten Umgebung leben können. Damit sichern wir die Lebensqualität der Betroffenen und die der Angehörigen, weil sich diese sicher sein können, dass das Gesamtpaket des DRK Kreisverbandes Verden jederzeit zur Verfügung steht. Aus diesem Grund werden wir sowohl von Hilfesuchenden selbst als auch von besorgten Familien gleichermaßen häufig kontaktiert“, sagte Westermann.

Auf die Frage nach der Form der Kontaktaufnahme und nach der fachlichen Beratung sagt der Leiter Soziale Hilfen des DRK im Landkreis Verden, Niklas Diering: „Die erste Kontaktaufnahme erfolgt im Idealfall persönlich über das Telefon, weil wir bereits im Erstgespräch wichtige Informationen zum Angebot geben. Die eigentliche Beratung findet dann vor Ort statt und ist so individuell wie jeder Mensch in seiner gewohnten Umgebung. Jedes Gesamtpaket wird exakt auf die jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt.“ Und weiter: „Vor der Einführung des Angebotes haben wir uns dazu entschieden, die Hauswirtschaftshilfe sorgsam und kontinuierlich im Landkreis Verden aufzubauen. Begonnen haben wir Süden des Landkreises. Dort sind wir bereits so gut organisiert, dass wir auch spontan Hilfe leisten können. Spätestens im kommenden Jahr wollen wir das Angebot flächendeckend anbieten.“

Die Kosten der Hauswirtschaftshilfe werden unter bestimmten Voraussetzungen von den Pflegekassen übernommen. Interessierten bietet das DRK im Landkreis Verden ein kostenloses Beratungsgespräch an. Kontaktaufnahme telefonisch unter der Nummer 0 42 31 / 92 45 21.