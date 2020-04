Die Landesstraße 158 führt durch Langwedel und sorgt durch den Verkehr für eine Lärmbelastung der Anwohner. (Björn Hake)

Wie viele Menschen sind im Flecken Langwedel von Verkehrslärm in welchem Umfang betroffen? Ist es nötig, Maßnahmen zu ergreifen, um dem Lärm entgegenzuwirken und wenn ja, wie könnten diese aussehen? Antworten auf Fragen wie diese liefert der Lärmaktionsplan, den die Gemeinde gemäß Bundes-Immissionsschutzgesetz zur Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie nun hat aufstellen lassen.

Für die Messungen bezüglich des Straßenlärms wurden dabei jedoch nur die Autobahn 27 und die Landesstraße 158 (westlich der Kreisstraße 10) berücksichtigt, da nur sie eine Belastung von mindestens 8300 Kfz pro Tag erreichen. Diese Anzahl ist die Voraussetzung zur Berücksichtigung im Rahmen der Lärmkartierung. Erstellt wurden die Lärmkarten vom Staatlichen Gewerbeaufsichtsamt Hildesheim mit Schätzwerten. „Gemäß den Ergebnissen der Strategischen Lärmkartierung sind insgesamt etwa 1400 Einwohner des Fleckens Langwedel durch Umgebungslärm betroffen und damit dauerhaften Belästigungen ausgesetzt“, heißt es in dem Aktionsplan. Das entspricht immerhin etwa zehn Prozent der Bevölkerung. Davon seien wiederum etwa 100 Menschen ganztägig sogenannten „höheren Belastungen“ ausgesetzt. „Hohen ganztägigen Belastungen“ seien gemäß den Berechnungen 200 Menschen ausgesetzt, „sehr hohen Belastungen“ jedoch niemand.

Für den Nachtzeitraum (22 bis 6 Uhr) benennt der Plan rund 800 durch Lärm betroffene Bürger, 200 davon in der Kategorie „hohe Belastung“. Das Problem hinter dieser strategischen Lärmkartierung: Die Ergebnisse sorgen nicht für einen gesetzlichen Anspruch auf Lärmminderung für die Betroffenen. Dafür zählen nur die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung – die in dem Plan ebenfalls betrachtet werden. Grundsätzliche Ansprüche auf Lärmminderungsmaßnahmen haben Bürger bei außerhalb des Gebäudes gemessenen Schallpegeln oberhalb von 70 Dezibel (tagsüber) und 60 Dezibel (nachts). Nach diesen Vorgaben gibt es in der Gemeinde tagsüber 25 und nachts 50 Betroffene.

Zahlen, die jedoch quasi keine Bedeutung haben, da das Land Niedersachsen die Ergebnisse rundet – in diesem Fall aufgrund der geringen Zahl auf null. „Damit liegen hier insgesamt keine Ansprüche auf Lärmminderungsmaßnahmen vor“, heißt es zusammenfassend im Lärmaktionsplan. In dem Plan wurde auch der Schienenlärm im Flecken Langwedel betrachtet. Die verwendeten Daten des Eisenbahn-Bundesamtes sind jedoch schon einige Jahre alt und daher kaum zu gebrauchen. Denn die Berechnungen nennen 9160 von Lärm Betroffene (tagsüber) und 10 270 Betroffene (nachts). Doch zwischenzeitlich sind an den Gleisen kilometerlange Lärmschutzwände aufgestellt worden. Daher sei bei der nächsten geplanten Messung des Eisenbahn-Bundesamtes 2022 „mit einer deutlichen Reduzierung der Zahl von Bahnlärm-Betroffenen in Langwedel zu rechnen“, heißt es im Lärmaktionsplan.

Was heißt das alles nun? Die Bilanz des Gutachtens ist eindeutig: „Da gemäß der Ergebnisse der Lärmkartierung keine Lärmprobleme vorliegen, denen mit Maßnahmen begegnet werden muss, sind aktuell keine Maßnahmen zur Lärmminderung geplant.“ Im Aktionsplan werden dennoch einige Möglichkeiten betrachtet, wie der Flecken Langwedel den Verkehrslärm mindern könnte, auch wenn es nicht zwingend erforderlich ist. Jedoch ist das Ergebnis eher ernüchternd. Innerörtliche Schallschutzwände seien aus Platzgründen quasi nicht realisierbar, offenporiger Asphalt als neuer Fahrbahnbelag habe erst eine Wirkung, wenn die durchschnittliche Geschwindigkeit mehr als 60 km/h beträgt und die Verbesserung des Verkehrsflusses – etwa Umstrukturierungen von Kreuzungen und Ampelanlagen – komme mangels Alternativen nicht in Betracht.

Der passive Schallschutz wird hingegen durchaus als brauchbare Maßnahme für Betroffene angeführt, jedoch auch mit dem Hinweis, dass dieser keinen Schutz für Außenwohnbereiche bieten würde. Und dann wird im Gutachten noch auf mögliche Geschwindigkeitsbegrenzungen eingegangen: „Als potenzielle Maßnahme kommt auf der Landesstraße 158 generell eine Absenkung der Höchstgeschwindigkeit von aktuell 50 km/h in Frage.“ Diese könnte für Pkw und Lkw am Tag und in der Nacht beziehungsweise nur für Lkw erfolgen. Da es sich um eine Landesstraße handelt, liegt die Entscheidungsgewalt darüber aber nicht beim Flecken Langwedel.



Der Lärmaktionsplan für den Flecken Langwedel hätte eigentlich in den vergangenen Wochen auf der politischen Agenda stehen sollen. Die Sitzungen sind jedoch den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus zum Opfer gefallen. Noch ist unklar, wann die Diskussion nachgeholt wird. Im Anschluss daran wird der Plan dann auch öffentlich ausgelegt.