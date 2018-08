Hermann Vinke hielt bei der Gedenkfeier in Buthmanns Hof einen Vortrag unter dem Titel "Cato Bontjes van Beek – Wiederstand gestern und heute". (Michael Braunschädel)

Fischerhude. Sie sei nicht politisch gewesen, schrieb Cato Bontjes van Beek kurz vor ihrer Hinrichtung an ihren Mitgefangenen Rainer Küchenmeister. Während der damals 16-Jährige den Krieg überlebte, wurde die unerschrockene junge Frau im September 1942 verhaftet, zum Tode verurteilt und am 5. August 1943 in Berlin-Plötzensee unter dem Fallbeil hingerichtet. In einer Gedenkfeier, die mehrere Festakte umfasste, wurde am Wochenende der Widerstandskämpferin gedacht, deren Todestag sich am Sonntag zum 75. Mal jährte.

„Spuren, die bleiben“ – unter diesem Titel hatte die Arbeitsgruppe „frauenORT Cato Bontjes van Beek“ unter Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten von Ottersberg und Achim die Veranstaltungen in Fischerhude vorbereitet. Gleichzeitig rief der Zusammenschluss dazu auf, die Erinnerung an den Kampf der jungen Widerständlerin und ihrer Mitstreiter wachzuhalten, gerade auch in heutiger Zeit vorbehaltlos für demokratisches Denken und Handeln einzutreten.

Rund um die Geschichte der „Roten Kapelle“ hatte Gymnasialdirektor Stefan Krolle in Buthmanns Hof Zeitgeschichtliches zusammengestellt, das die Schrecken des Nationalsozialismus noch einmal in schonungsloser Deutlichkeit offenbarte. Dazu lieferte der Pädagoge Erläuterungen zum besonderen Zynismus Einzelner, denen es trotz Bildung und Intelligenz an jeglicher Form von Humanismus zu mangeln schien. „Im Drei-Minuten-Takt wurden die Tötungen vollzogen“, beschrieb Krolle das Geschehen, durch das 176 Menschen ihr Leben verloren.

Besonders verachtenswert: Die Körper der Verstorbenen seien in keinem Fall den jeweiligen Angehörigen übereignet, sondern allesamt in der Charité seziert worden. Die Verantwortung dafür trug seinerzeit Hermann Stieve, Professor für Anatomie und Histologie. Ihm war – historischen Aufzeichnungen zufolge – daran gelegen, die Reaktion menschlicher Organe unter Stress zu ermitteln. In der Zeitschrift „Das deutsche Gesundheitswesen“ veröffentlichte er dazu im September 1946 würdelose Details über Cato Bontjes van Beeks Gesundheitszustand kurz vor ihrem Tod.

Ihre Kindheit verlebte Cato, gemeinsam mit zwei Geschwistern, im vom Großvater Heinrich Breling erbauten Haus an der Fischerhuder Bredenau. Amsterdam und die englische Grafschaft Gloucestershire waren weitere Stationen im Leben des jungen Mädchens, bevor es sie nach Berlin in die Töpferwerkstatt des Vaters zog. Begegnungen mit Heinz Strelow und Libertas Schulze-Boysen schärften ihren Blick für den Widerstand, das Verfassen und Verteilen von Flugblättern gegen das Unrechtsregime gehörten fortan zu ihrem Alltag. Im Januar 1943 wurde das Schicksal der damals 23-Jährigen durch die Verurteilung wegen Beihilfe zur Vorbereitung des Hochverrats besiegelt.

Briefe aus der Haft an ihre Mutter belegen den unerschütterlichen Mut der jungen Frau, die auch angesichts ihres bevorstehenden Todes nie ihren Lebensmut verlor, vielmehr Trost spendete und Hoffnung gab. Aus ihrer Zelle am Berliner Alexanderplatz schrieb sie unter anderem: „Es war mir nie zuvor klar, wie sehr ich Deutschland liebe. Ich bin kein politischer Mensch, ich will nur eins ein, und das ist ein Mensch.“

„Cato Bontjes van Beek hinterlässt eine abgebrochene Biografie, sie starb jedoch nicht als gebrochene Frau“, ist im Archiv des gleichnamigen Achimer Gymnasiums zu lesen. Ihrem Andenken widmeten sich am Sonntag ein vielbesuchter Gottesdienst in der Liebfrauenkirche und die Veranstaltung in Buthmanns Hof mit verschiedenen Wort- und Musikbeiträgen. Besonders hervorzuheben ist der Vortrag von Herrmann Vinke mit der musikalischen Begleitung durch Ingwe Murtada und Margarita Weiß. Ein Glockengeläut erinnerte am späten Nachmittag an den Zeitpunkt der Hinrichtung eines unerschrockenen jungen Menschen.