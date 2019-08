Sein "Marketing-Instrument": Burkhard Huber ist aktuell mit seinem Hot-Dog-Wagen auf Markten und Festen unterwegs. (Björn Hake)

Die Welt ist für Burkhard Huber eine große Bühne. Und die Rollen, die der 52-Jährige, der sich selbst den Künstlernamen Cardu gegeben hat, auf dieser bisher schon gespielt hat, könnten vielfältiger kaum sein und haben ihn zu Orten auf der ganzen Welt gebracht. Dafür musste sich der Oytener auch immer wieder der Herausforderung stellen, sich neu zu erfinden. „Und das ist gar nicht so leicht“, betont Huber.

Aber der Reihe nach: Mit sieben Jahren habe er das erste Mal mit einem Zauberkasten auf einer Bühne gestanden. „Mehr oder weniger meine gesamte Kindheit habe ich in einem kleinen Wanderzirkus verbracht“, erinnert sich Huber und nennt mit Feuerspucken, Jonglage oder Drahtseilakten nur ein paar der dort gelernten Unterhaltungsnummern. Mit 15 Jahren begann der gebürtige Bremer dann aber in der Hansestadt eine Lehre zum Restaurantfachmann. Am Ende dieser Zeit war er staatlich geprüfter Barmixer und eröffnete sodann auch eine eigene Bar in Bremen. „Acht Jahre habe ich sie erfolgreich betrieben“, erzählt Huber, der dann aber lieber wieder als Zauberer und Clown unter anderem auch in Krankenhäusern für Unterhaltung sorgen wollte.

Im Kostüm der Figur Ronald McDonald sei Huber auch mit zahlreichen Promis in Kontakt gekommen – wie etwa hier bei einer Eröffnung mit Kult-Komiker Otto Waalkes 1998 (links). (Fotos: Hesse/ DPA; Thomas Koch)

Was dann folgte, war eine ganz besondere Beschäftigung, die er bis vor einigen Wochen sogar noch hin und wieder ausgeübt hat. Huber schlüpfte in das Kostüm von Ronald McDonald, der Werbefigur des Fast-Food-Giganten. Insgesamt 27 Jahre lang, zu Spitzenzeiten mit mehr als 150 Auftritten im Jahr. Vom Kindergarten bis zum Roten Teppich bei Charity-Veranstaltungen sei alles dabei gewesen – Kontakt zu Prominenten inklusive. Und er trat nicht nur zu unterschiedlichsten Anlässen auf, er habe auch in Werbespots an der Seite von Stars wie Heidi Klum spielen dürfen. „Ein Fulltime-Job also. Ich bin damit um die ganze Welt geflogen“, sagt Huber, der vor rund 25 Jahren nach Oyten gezogen ist. „Ich habe die damals bekannteste Person der Welt gespielt – erzählen durfte ich aber niemanden davon“, betont der 52-Jährige, dass großen Wert darauf gelegt wurde, dass hinter Ronald McDonald keine reale Person stecken darf.

Von der Komik zur Tragik

Doch mit der Zeit wurden die Auftritte als Werbefigur weniger. „Ich wusste ja auch, irgendwann kommt eine Zeit danach“, sagt Huber und entschied sich für einen Wechsel der Extreme: vom Bespaßer des Publikums zum emotionalen Beisteher. Er eröffnete in Oyten ein Bestattungsunternehmen und trat fortan als Trauerredner auf. „Es ist alles eine Rolle und als Sprecher ist es egal, was ich moderiere“, erklärt er, keine Probleme mit einem solchen Wandel zu haben. Freiberuflich sei er noch bei ganz anderen Veranstaltungen als Moderator aktiv gewesen, etwa auch beim Bundesliga-Boxen. Zehn Jahre betrieb er das Bestattungsinstitut „Ruhe sanft“, bis er es vor anderthalb Jahren verkaufte.

Rund zehn Jahre betrieb Huber in Oyten ein Bestattungsunternehmen und war als Trauerredner aktiv. (Frank Thomas Koch)

Und so habe er sich ein weiteres Mal die Frage gestellt: „Was mache ich jetzt?“. Es begann eine große Umorientierungsphase, in er sich viel mit den digitalen Netzwerken und Plattformen auseinandergesetzt hat. „Ich sehe meine Zukunft nun im Social-Media-Marketing“, sagt der Vater zweier erwachsener Töchter. Er möchte Privatpersonen oder Firmen Hilfe anbieten, ihre digitalen Inhalte einer noch größeren Reichweite zuzuführen. Und für sich selbst nutzt er sein Wissen auch. Denn ganz ohne Bühne geht es bei dem Oytener nicht. Und so dreht er selbst Videos und stellt diese auf seinem Youtube-Kanal ins Netz. Manchmal geht es dabei um das Leben in der Gemeinde Oyten – so berichtete Huber etwa schon vom Oyter See, vom zusammengestürzten Gebäude, das einmal ein Hindu-Tempel werden sollte, oder zuletzt vom Sommerfest.

Der größte Anteil seiner Videos dreht sich jedoch ums Laufen. Diese Freizeitbeschäftigung habe Huber erst vor einigen Jahren für sich entdeckt, dennoch kann er schon auf viele besondere Erlebnisse zurückblicken. Denn, wie auch sein beruflicher Werdegang, ist er auch bei der Ausübung seines Hobbys alles andere als auf gewöhnlichen Pfaden unterwegs. „Es muss spektakulär sein“, betont Huber. Und so ist er inzwischen schon mehr als ein Dutzend Marathons und Halbmarathons gelaufen. Mit der Ausgabe in Bremen fing es an, inzwischen kann er aber auch schon unter anderem auf Teilnahmen in Sevilla, Jerusalem oder bei „der Mutter aller Marathons“ in New York zurückblicken. Am meisten werde ihm aber immer die Zeit in Pjöngjang in Erinnerung bleiben. Denn auch in der nordkoreanischen Hauptstadt durfte er am Halbmarathon teilnehmen und erlebte bei der Veranstaltung und dem gebotenen touristischen Programm die Scheinwelt in dem kommunistischen Staat hautnah.

Als Läufer nach Nordkorea

„Mir fehlte nach der Zeit als Ronald McDonald das Reisen“, erklärt Huber, und die Laufwettbewerbe boten eine gute Gelegenheit, wieder in andere Länder zu kommen. Sportlich war er im Übrigen auch schon vor seiner Zeit als passionierter Läufer. So habe er früher etwa auch Lizenzen als Pilot oder Tauchlehrer erworben. „Ich habe immer schon geguckt, was ich noch so machen kann.“

Seit einiger Zeit ist er in der Region auch wiederum in ganz anderer Mission unterwegs. Auf Märkten und Festen steht Huber mit seinem Hotdog-Wagen. Weniger, um zu den gastronomischen Wurzeln der ersten Berufsjahre zurückzukehren, als vielmehr als „Marketing-Instrument“ für sein neues angestrebtes Social-Media-Standbein. Und auch wenn der Verkauf von warmen Würstchen in weichen Weizenbrötchen nicht mehr die ganz große Bühne ist, so hält der 52-Jährige doch fest: „Ich sehe mich dennoch weiterhin als Künstler – auch wenn es nur als Lebenskünstler ist.“