Nach der Existenzgründerberatung von Sigurd Wasmund (links) hat Anja Hinkelmann-Hogrefe sich nun selbstständig gemacht. (Björn Hake)

Die Heilbronnstraße, rechts vom Haupteingang der Marktpassage gelegen, mausert sich so langsam zum Achimer Existenzgründer-Eckchen. Nachdem Anne-Katrin Cekli-Schnell im Sommer 2019 dort den Spielzeugladen „Spielwaren Kunterbunt“ eröffnet hatte, bekommt sie nun Gesellschaft. Denn an diesem Mittwoch, 10. März, öffnet direkt nebenan das Bio- und Naturproduktegeschäft „Klein aber Feinkost“. Und dessen Inhaberin Anja Hinkelmann-Hogrefe hat wie die Spielzeug-Expertin zunächst die kostenlose Existenzgründungsberatung der städtischen Wirtschaftsförderung, des Wirtschaftsbeirats Achim und des Bremer Senior Services in Anspruch genommen, ehe sie den Schritt in die Selbstständigkeit und in den eigenen Laden gewagt hat.

Kein Wunder, dass Sigurd Wasmund vom Wirtschaftsbeirat ein Lächeln über die Lippen kommt, wenn er das neue, kleine Geschäft betritt und direkt nebenan bereits ein weiterer seiner Schützlinge auch in Corona-Zeiten Waren verkauft. „Wir haben zusammen geplant und das Vorhaben vorbereitet, dabei habe ich sie unterstützt“, erzählt Sigurd Wasmund, der zudem mit der neuen Geschäftsinhaberin einen Businessplan ausgearbeitet und ihr geholfen hat, Mittel für die Erstausstattung und für den Anlauf des Betriebs zu beantragen.

Der startet erst in einem Tag mit dem Verkauf, die Vorbereitungen aber laufen seit Wochen. „Ursprünglich wollte ich mich mit einem Café selbstständig machen“, schildert die 53-jährige Anja Hinkelmann-Hogrefe, „aber das hatte sich dann wegen Corona ziemlich schnell erledigt“. Im kleinen Stil kann sie dieses Vorhaben aber immer noch in die Tat umsetzen: Denn sobald es die Pandemie und das Wetter zulassen, will sie neben dem Laden draußen einen kleinen Cafébereich aufstellen. Schließlich möchte sie neben frischem Bioobst und -gemüse auch Biobackwaren und -suppen sowie Kaffee und Kuchen anbieten. „So etwas gibt es hier in Achim noch nicht“, weiß sie und freut sich über ihr künftiges integriertes Mini-Bistro.

Interesse am Sortiment

Einen Vorgeschmack darauf, wie groß das Interesse an Bioprodukten in der Stadt ist, hat sie bereits während des Einräumens der Waren bekommen. Denn täglich schauen Interessierte hinein, die schon etwas kaufen möchten oder der Existenzgründerin Tipps geben, was sie in ihr Sortiment aufnehmen solle. Selbst Produkte, etwa die eines regionalen Imkers, werden ihr zum Probieren vorbeigebracht mit der Absicht, künftig ihr Geschäft beliefern zu können.

Während die frischen Waren erst zur Eröffnung im Laden ausliegen werden, sind andere Produkte bereits dort. Ihr Bruder hilft ihr beim Einräumen und Aufstellen ebenso wie ihr Mann Matthias Hogrefe, der zudem Regale sowie den Kassenbereich selbst gebaut hat. „Im Dezember haben wir mit den Arbeiten begonnen“, sagt er und schildert, wie sich täglich fünf bis zehn Menschen die Nase am Schaufenster platt gedrückt hätten, um zu erblicken, was innen vor sich geht. Trocken- und Feinkostprodukte, regionale Waren und Bio- sowie Naturkostprodukte umfasst das Sortiment, das auch aus Kräutern, Ölen und Gewürzen besteht.

Wichtig ist Anja Hinkelmann-Hogrefe, auch selbst zu kochen, schließlich habe sie viele Jahre als Köchin in leitender Position gearbeitet. Nun will sie zumindest ihre Speisen zum Mitnehmen veräußern, bis das Mini-Bistro öffnen kann. „Meine große Leidenschaft liegt in der Wertschätzung von Lebensmitteln und Dingen des alltäglichen Lebens im Allgemeinen. Wegwerfprodukte und Fleisch aus Massentierhaltung waren mir immer schon zuwider“, erzählt Anja Hinkelmann-Hogrefe, die zuletzt als Verwaltungsleiterin in einem Seniorenheim tätig war. Zunächst wolle sie versuchen, allein und mithilfe ihres Mannes das Geschäft zu betreiben, später dann eventuell mal mit einer 450-Euro-Kraft.

Zur Sache

Kurse für Kunden

Zu einem späteren Zeitpunkt möchte Anja Hinkelmann-Hogrefe interessierten Kunden auch kostenpflichtige Workshops anbieten, in denen sie Dips, Brotaufstriche, Marinaden und Soßen selbst herstellen. Die Gruppengröße umfasst höchstens vier Teilnehmer, ein Workshop soll etwa anderthalb Stunden dauern. Die Kurse werden außerhalb der regulären Öffnungszeiten stattfinden. Das Geschäft ist unter 0 42 02 / 9 50 53 50 erreichbar.