Blutspenden können Leben retten – auch in den aktuellen Zeiten, in denen weniger Operationen in den Kliniken stattfinden. (Christian Charisius)

Landkreis Verden. Fast alle Veranstaltungen fallen derzeit der bestmöglichen Eindämmung des Coronavirus zum Opfer. Umso erstaunlicher mag es auf den erste Blick wirken, dass das Deutsche Rote Kreuz (DRK) an seinen Blutspendeterminen festhält. Schließlich lässt sich ein Körperkontakt zwischen Spendern und Helfern nicht vermeiden. Aber: „Blutspenden werden auch während der Corona-Pandemie weiter täglich benötigt“, betont der Blutspendedienst des DRK-Kreisverbandes Verden. Und so findet an diesem Freitag, 20. März, von 16 bis 20 Uhr regulär die Blutspende in Etelsen statt. Ausnahmsweise aber nicht in der Grundschule, sondern im Gemeindehaus der Kirche, Am Denkmal 6. Zum Frühlingsanfang verlost das DRK laut Ankündigung unter allen Spendern dann Gartencenter-Gutscheine.

Natürlich habe das DRK die ohnehin schon hohen Hygienestandards, die bei Blutspenden vorherrschen, noch einmal an die aktuelle Corona-Situation angepasst, erklärt Andreas Mohrmann, Gebietsreferent des Blutspendedienstes und Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Etelsen. Die zusätzlichen Vorkehrungen gestalten sich wie folgt: Am Eingang stehen Desinfektionsstationen für die Hände bereit, beim Betreten der Lokalität wird die Temperatur jedes Blutspenders gemessen, es wird auf einen sicheren Abstand zwischen den Spendern geachtet und Warteschlangen sollen durch zusätzliches Personal vermieden werden. Ein reduziertes Imbissangebot soll außerdem dazu beitragen, die Aufenthaltszeit der Spender auf dem Termin so gering wie möglich zu halten.

Natürlich sollen Blutspenden nicht um jeden Preis erfolgen. Daher bittet der DRK ausdrücklich darum, dass Menschen mit grippalen oder Erkältungs-Symptomen, Reiserückkehrer aus den Risikogebieten sowie Personen, die in den vergangenen zwei Wochen mit in Quarantäne befindlichen Personen Kontakt hatten, den Blutspendetermin in Etelsen sowie alle weiteren in der nächsten Zeit nicht besuchen.

„Auch wenn Operationen in den Kliniken aktuell reduziert werden, kommen Blutpräparate – insbesondere in der Krebstherapie und bei der Notfallversorgung – zum Einsatz“, heißt es vom DRK-Kreisverband Verden erklärend, wieso auf die Termine nicht verzichtet werden kann. Einzelbestandteile wie Blutplättchen, auf die Patienten etwa während einer Chemotherapie angewiesen sein können, seien außerdem nur wenige Tage haltbar. „Aus diesem Grund ist die laufende Blutspende für die Versorgung der Bevölkerung so wichtig.“ Blutspender seien somit „Lebensretter“. Mit einer einzigen Spende könne bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten geholfen werden.

Und die Spender kommen auch trotz der Auswirkungen des Coronavirus weiter in großen Zahlen zu den Terminen, wie Mohrmann zuletzt festgestellt hat. „Es gab erstaunlicherweise auch einen sehr hohen Erstspenderanteil“, berichtet er zufrieden. Inwiefern eine mögliche Ausgangssperre, die als weitere Maßnahme zur Eindämmung des Virus in Frage kommt, Auswirkungen auf die Blutspendetermine haben könnte, wisse Mohrmann derzeit selbst noch nicht. Grundsätzlich seien Blutspenden Teil der kritischen Infrastruktur, die es aufrecht zu halten gelte. „Aber was genau passiert, wenn die Eskalationsstufe tatsächlich noch weiter hoch gefahren wird, das müssen wir dann sehen“, sagt Mohrmann.



Die nächsten DRK-Blutspendetermine im Landkreis Verden sind wie folgt geplant: Am Freitag, 27. März, von 15.30 bis 20 Uhr in der Grundschule Baden, Holzbaden 6; am Mittwoch, 1. April, von 16 bis 20 Uhr im DGH Holtum (Geest), Am Holtumer Schulhof 1; am Dienstag, 7. April, von 16 bis 20 Uhr in der Grundschule Posthausen, Schulstraße 3; am Mittwoch und Donnerstag, 8. und 9. April, jeweils von 13 bis 19 Uhr im Gymnasium am Wall in Verden, Windmühlenstraße 9; am Sonnabend, 11. April, von 12 bis 16 Uhr in der Ravza Moschee Achim, Hasseler Straße 21. Grundsätzlich kann jeder gesunde Erwachsene zwischen 18 und 72 Jahren Blut spenden.