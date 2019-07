Nicht ganz so schnell wie erhofft ist es in den vergangenen Monaten auf der Baustelle an der Grundschule Sagehorn vorangegangen. (Björn Hake)

Der bundesweite Trend, dass die eigentlich anvisierten Zeitpläne für Bauvorhaben derzeit aufgrund der guten Konjunkturlage oftmals nicht eingehalten werden können, macht auch vor der Gemeinde Oyten nicht halt. So sollten die Arbeiten für den Um- und Erweiterungsbau an der Grundschule Sagehorn eigentlich in den letzten Zügen liegen. Im Sommer, so war die Prognose der Verwaltung Ende vergangenen Jahres gewesen, sollte alles fertig sein. „Die Bauausführungen haben sich jedoch verzögert und nun gehen wir davon aus, dass es im Herbst soweit sein wird“, berichtet Daniel Moos, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste. Anfänglich waren Kosten von etwas mehr als 550 000 Euro veranschlagt gewesen.

Der so gut wie fertige Baukörper steht schon seit einiger Zeit, noch in den Sommerferien sollen die Fenster eingesetzt werden. Danach stehen noch die Arbeiten im Inneren an. Den zusätzlichen Raum benötigt die Grundschule Sagehorn, um das Ganztagsschulkonzept mit nachschulischer Betreuung bis 16 Uhr umsetzen zu können. Im Anbau entsteht etwa ein Kreativbereich mit einem Fachraum Werken und Kunst. Im Bestand konnten dadurch zusätzliche räumliche Kapazitäten für den Ausbau des Verwaltungsbereiches geschaffen werden.

Mehr Platz wird auch an der Grundschule Oyten benötigt, da statt langer Zeit zwei Klassen pro Jahrgang inzwischen deren jeweils drei beschult werden. Dort sollten die Arbeiten für die Erweiterung eigentlich in diesen Sommerferien beginnen – doch auch bei diesem Projekt kommt es zu Verzögerungen. „Bei der Planung sind noch Fragen aufgetreten“, erläutert Moos den Grund. Und diese müssen zunächst einmal politisch diskutiert werden, bevor der Startschuss erteilt werden kann. Nach der Sommerpause soll sich der Schulausschuss damit befassen.

Der grundsätzliche Planungsansatz stehe laut Moos aber nicht zur Debatte. Durch eine bauliche Aufstockung des Querriegels zur Jahnstraße sollen Differenzierungsräume geschaffen werden. Zudem ist für die Schaffung der Barrierefreiheit der Einbau eines Fahrstuhles vorgesehen. Bisher war die Gemeinde von Kosten in Höhe von etwa 700 000 Euro ausgegangen, doch Moos lässt bereits wissen, dass die zusätzliche Planung natürlich auch Mehrkosten mit sich bringen wird.

Noch einmal eine ganze Eck teurer wird die nächste bauliche Erweiterung der IGS Oyten. Um zusätzliche Räume für den Oberstufenbetrieb zu schaffen – in den nächsten beiden Schuljahren kommt noch jeweils ein weiterer Jahrgang dazu –, müssen insgesamt rund 1,2 Millionen Euro investiert werden, wobei der Landkreis die Hälfte der Kosten trägt. „Die Planung soll bis Jahresende abgeschlossen sein“, gibt Moos die Richtung vor. So könnte Anfang 2020 mit dem Bau begonnen werden, denn im Sommer des kommenden Jahres werden die Räume dann auf jeden Fall benötigt. Die aktuellen Sommerferien werden in der IGS indes lediglich für einige kleinere Arbeiten genutzt.

Bei den Kitas in der Gemeinde konnte die freie Zeit ebenfalls für die üblichen kleineren Reparaturen genutzt werden. In der Kita Oyter Mühle sind die Räumlichkeiten für die zweite Kindergartengruppe eingerichtet worden, sodass zum Start des neuen Kita-Jahres an diesem Donnerstag, 1. August, dort auch die ersten Kinder betreut werden können. Eine zusätzliche Krippengruppe soll zudem in der katholischen Kita St. Paulus entstehen, allerdings hat die Gemeinde für dessen Einrichtung noch etwas Zeit. Eröffnet werden soll diese erst am 1. Januar 2020.

In diesen Tagen steht derweil beim Oytener Rathaus eine kleinere Baumaßnahme an. Ein neuer Sonnenschutz soll angebracht werden. „Nach 35 Jahren wird es mal Zeit“, merkt Moos an. Damit die Rathausmitarbeiter bei der nächsten Hitzewelle einen kühlen Kopf bewahren können, um die zahlreichen Bauprojekte in Oyten weiter voranzutreiben.