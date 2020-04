Aufgrund der derzeitigen Corona-Krise ist das Potenzial für häusliche Gewalt größer (Symbolbild). (Maurizio Gambarini/dpa)

Auf einmal ist alles anders. Wer vorher noch einen (Groß-)Teil seiner Zeit außerhalb seines Zuhauses verbringen konnte oder musste, ist aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen inzwischen schon seit ein paar Wochen dazu gezwungen, zu Hause zu bleiben und die Zeit mit anderen zu verbringen – den engsten Familienangehörigen. Und dies unter Umständen auf engstem Raum und in nicht immer positiver Atmosphäre.

„Schon in intakten Familien stellt das eine Herausforderung dar und birgt Konfliktpotenzial“, weiß Ulla Schobert, die geschäftsführende Leiterin des Frauenhauses und der BISS-Beratungsstelle Verden, die auf den Bereich häusliche Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder spezialisiert ist. Denn insbesondere diese könnten derzeit verstärkt in eine Notlage geraten, da sie nun nicht mehr „einfach so“ den eigenen vier Wänden entfliehen könnten, sondern direkt mit der Angst und dem Stress auf Seiten des Vaters oder Ehemannes konfrontiert sähen. „Angst und Stress wird von manchen mit Gewalt ‚gelöst‘“, sagt Schobert. Gewalt, die in der aktuellen Situation noch schwerer als sonst bemerkt werden könne, da die kontrollierende Instanz des öffentlichen Lebens weitestgehend nicht mehr vorhanden sei.

Umso wichtiger ist ihr, zu betonen, dass sowohl die BISS-Beratungsstelle als auch das Frauenhaus weiterhin kontaktiert werden könnten, dass Betroffene dort immer Ansprechpartnerinnen und im Notfall auch einen sicheren Aufenthaltsort vorfinden würden – auch im Hinblick auf Hygiene- und Abstandsvorschriften, die im Rahmen der Corona-Pandemie notwendig geworden sind.

Sichere Unterkunft

Dank zweier kurzfristig zur Verfügung gestellter neuer Standorte könnten Frauen, die allein oder auch mit ihren Kindern kämen, sicher untergebracht werden. „Beratungsangebote gibt es weiterhin, wo möglich telefonisch, aber auch über Videotelefonie oder Skype.“ Wenn es notwendig sei, würden auch weiterhin persönliche Gespräche geführt sowie Hausbesuche gemacht.

Frauen, die unter den bei ihnen zu Hause vorherrschenden Umständen leiden oder aber mangels Alternativen Gesprächsbedarf im Hinblick auf ihre häusliche Situation haben, können sich – sofern keine akute Gefährdung vorherrscht – in der Regel zunächst an niedrigschwellige Beratungsstellen wenden wie die Frauenberatung Verden. Dort ist unter anderem Sozialpädagogin Friederike Geißler weiterhin für Anfragen da, in erster Linie telefonisch.

Noch seien nur geringfügig mehr Anfragen zu verzeichnen gewesen, „aber das wird sich ändern, wenn die familieninternen Ressourcen aufgebraucht sind“, schildert Geißler. Vielen Hilfesuchenden würde es schon weiterhelfen, über ihre aktuelle Situation mit einer neutralen Person sprechen zu können und zum Beispiel Ratschläge für den Umgang mit den Kindern zu erhalten. „Wichtig ist, Kindern auch jetzt, wo die alten Strukturen weggefallen sind, Halt zu geben, und den finden sie in neuen strukturierten Abläufen und festen Zeiten für entsprechende Alltagsdinge.“

Zudem würden Informationen zum Gewaltschutz übermittelt und andere Anlaufstellen genannt, falls sich die Lage weiter zuspitzen sollte. „Denn die richtig großen Krisen entstehen meistens dort, wo es auch zuvor schon unterschwellig Gewalt und Anspannung gegeben hat.“ Und wenn dies geschehe, müssten sie an die Polizei, die BISS-Beratungsstelle oder ans Frauenhaus verweisen.

Enge Zusammenarbeit

Die zuletzt genannten beiden Instanzen arbeiten demnach aufs Engste zusammen. Vorübergehend sei aber eine strikte räumliche Trennung vollzogen worden, um sowohl die Frauen und Kinder als auch die Mitarbeiterinnen vor Ansteckung zu schützen. Jedem, Kindern ebenso wie den Müttern, werde weiterhin eine feste Ansprechpartnerin zugeteilt. Lediglich die aufsuchende Arbeit bei kleineren Kindern habe eingeschränkt werden müssen, da Abstandseinhaltungen in dem Bereich nicht möglich seien.

Insbesondere Kinder litten sehr unter einer gewaltgeladenen Atmosphäre zu Hause. „Sie spüren, was los ist, machen sich Gedanken, wissen nicht, ob sie sich lieber verstecken oder eingreifen sollen, haben Angst um sich, ihre Mutter und Geschwister.“ Außerdem habe die Erfahrung gezeigt, dass auch ihnen in 50 Prozent der Fälle Gewalt widerfahre, wenn die Mutter sich mit Gewalt konfrontiert sähe. Dass auch Kinder Schlimmes erlebten, würde dann bei ihnen erst im Laufe vieler Gespräche herauskommen.

„Wir rechnen mit dem ganz großen Ansturm dann, wenn die Ausgangsbeschränkungen wieder gelockert werden und es Frauen einfacher fällt, sich Hilfe zu holen.“ Dank der guten Unterstützung der Polizei und des Landkreises Verden seien sie gut darauf vorbereitet.



Das Frauenhaus Verden ist in der Zeit von 9 bis 16 Uhr unter Telefon 0 42 31 / 96 19 66 zu erreichen, der Notruf unter der Nummer 0 42 31 / 96 19 70. Von 8 bis 20 Uhr sind Aufnahmen, Anfragen und Beratungen möglich, von 20 bis 8 Uhr nur Aufnahmen. Per E-Mail ist das Frauenhaus unter Frauenhaus-Verden@t-online.de zu erreichen, via Skype unter Frauenhaus Verden. Das Büro der BISS-Beratungsstelle ist von 10 bis 14 Uhr unter Telefon 0 42 31 / 95 64 74 erreichbar sowie unter 01 71 / 9 46 17 74 von 10 bis 18 Uhr. Per E-Mail ist die Einrichtung unter BISS.Verden@t-online.de erreichbar, via Skype unter BISS Verden.