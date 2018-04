Samuel Lucas bei der Arbeit: In Deutschland höre das Publikum viel genauer auf die Musik, sagt der 22-Jährige. (Fotos: FR)

Samuel Lucas: Das Publikum reagiert ganz anders, als hier in England. In Deutschland kommen die Zuschauer wirklich für die Musik und nicht, weil die Party gerade bei den Freunden angesagt ist. Sie hören hin und verfolgen, was du spielst. Das ist sehr schön zu sehen.

Lucas: Ich war sehr überrascht, aber gleichzeitig auch gespannt. Von diesem Ort hatte ich vorher noch nie etwas gehört. Es ist eine tolle Möglichkeit, neue Menschen kennenzulernen.

Lucas: Ich sage ihnen meistens einfach, dass es Musik zum Tanzen ist. Es ist wirklich schwierig, ihnen das zu erklären. Sie verstehen nicht so recht, wie man mit einem Laptop und einem Mischpult Musik machen kann.

Lucas: Ich mische die Lieder und Stilrichtungen jedes Mal anders zusammen, weil es sehr davon abhängt, vor welchem Publikum ich spiele. Du musst immer darüber nachdenken, wie es weiter gehen soll, was gerade passt. Vieles hat mit der Geschwindigkeit der Musik zu tun. Es kommt immer darauf an, wie es vom Publikum aufgenommen wird.

Lucas: Das ist eine gute Frage. Ich denke, nicht die Fähigkeit, ein Instrument zu spielen, macht dich zu einem Musiker. Es ist vielmehr deine Leidenschaft für die Musik. Es gibt zum Beispiel Rapper, die sich den Takt oder die Melodie von einem Programm vorgeben lassen. Die beschäftigen sich den ganzen Tag mit nichts anderem. Und auch sie erschaffen ihre eigene Musik.

Lucas: Mir persönlich ist es wichtig, dass ich für meine Fähigkeiten auf der Bühne gebucht werde. Ich investiere auch nicht so viel Arbeit in soziale Netzwerke. Ich denke, in der Szene werden die meisten Künstler wegen ihrer Live-Qualitäten gebucht.

Beim letzten Mal war es tatsächlich so, dass wir um sieben Uhr morgens los mussten. Da ging es dann ohne Schlaf direkt zurück zum Flughafen. Dieses Mal haben wir aber etwas länger Zeit. Wir holen unsere Sachen erst am Sonntagabend ab und können uns noch einen schönen Tag machen.

Zur Person

Samuel Lucas

ist DJ aus Leeds und besser bekannt als „Ferguson“. Am Sonnabend kommt der 22-Jährige zu Besuch nach Achim und legt ab 23 Uhr im „Dröönläänd“ an der Langenstraße auf.