Die Brut- und Setzzeit dauert bis zum 15. Juli. (Björn Hake)

Am 1. April beginnt alljährlich die sogenannte Brut- und Setzzeit, also die Zeit, in der Tiere brüten beziehungsweise ihre Jungen zur Welt bringen. Daran ändern auch die aktuell widrigen Umstände in der Corona-Krise nichts. Um wild lebende Tiere wie zum Beispiel am Boden brütende Vögel oder Jungwild in dieser Zeit besonders zu schützen, sind Hundebesitzer dazu verpflichtet, ihre Vierbeiner ab dem 1. April bis zum 15. Juli in der freien Landschaft an der Leine zu führen.

„Die Grundlage dieser Regelung ist das Niedersächsische Gesetz über den Wald und die Landschaftsordnung“, erklärt Claudia von Kiedrowski von der Achimer Stadtverwaltung. Unter den Begriff der freien Landschaft fallen die Flächen des Waldes und der übrigen freien Landschaft, auch wenn diese Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen. Bestandteile dieser Flächen sind auch die zugehörigen Wege und Gewässer, heißt es vom Land Niedersachsen.

Rathauspark ist nicht betroffen

Nicht zur freien Landschaft gehören dagegen Straßen und Wege, die für den öffentlichen Verkehr freigegeben sind: Kreis-, Gemeinde-, Orts- und Gemeindeverbindungsstraßen sowie offizielle Parkplätze, Rad- und Gehwege. Ebenso Gebäude, Hofflächen und Gärten sowie Parkanlagen, die laut Waldgesetz „im räumlichen Zusammenhang zu baulichen Anlagen stehen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind“. Das trifft etwa auf den Achimer Rathauspark zu. Dennoch werden Hundehalter auch dort gebeten, ihre Vierbeiner anzuleinen.

Von der Regelung der Leinenpflicht ausgenommen sind nach Angaben von Claudia von Kiedrowski Jagd-, Rettungs-, Hüte-, Blinden- und Polizeihunde. Wer von den übrigen Hundehaltern während der Brut- und Setzzeit gegen die Leinenpflicht verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einem Bußgeld rechnen.