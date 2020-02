Jörg Rokitta (links) und Dominik Lerdon sind sich bereits in der vergangenen Woche in der Liesel-Anspacher-Schule in Achim begegnet. Jetzt gab es in der Ottersberger Wümmeschule ein Wiedersehen und die Ernennung zum Schulleiter. (FOCKE STRANGMANN)

Auf Walter Schlöffel-Pitschke, der am vergangenen Freitag mit dem Kollegium seinen Abschied in den Ruhestand gefeiert hat, folgt Dominik Lerdon: Für die Schüler der Ottersberger Wümmeschule war diese Personalie längst keine Überraschung mehr, als der neue Schulleiter ihrer Bildungseinrichtung am Mittwochvormittag in der Aula aus den Händen von Schuldezernent Jörg Rokitta die Ernennungsurkunde überreicht bekam. Dennoch interessierte es die Pennäler natürlich brennend, mit wem sie es künftig als Chef zu tun bekommen.

Für Rokitta endete mit der Ernennung des 46-jährigen Pädagogen derweil eine muntere Rundfahrt durch den Verdener Nordkreis, hatte er doch in der vergangenen Woche sowohl Schlöffel-Pitschke als auch Lerdon in deren alten Bildungseinrichtungen besucht und als Schulleiter verabschiedet. „Jetzt bin ich schon wieder hier, aber ich bin auch gerne hier“, stellte Rokitta fest und unterstrich, dass er die Wümmeschule als Bildungseinrichtung sehr schätze. Auch über Dominik Lerdon wusste der Dezernent ein paar Details zu berichten. „Er tut einiges für seine Schüler und Mitarbeiter. Für mich ist er der richtige Mann für diesen Ort“, lautete seine Einschätzung.

In der ersten August-Woche 2013 war Lerdon zum neuen Rektor der Achimer Hauptschule ernannt worden, die sich seit März 2015 Liesel-Anspacher-Schule nennt. Den schlechten Zukunftsprognosen für Hauptschulen zum Trotz stellte sich Dominik Lerdon seiner neuen Aufgabe mit Zuversicht. Der Pädagoge kam bereits im Jahr 2004 als Referendar an die Hauptschule Achim. Jetzt soll die Ottersberger Wümmeschule die nächste Stufe auf der Karriereleiter des zweifachen Familienvaters sein, der gerne Musik hört und dies nach eigenen Angaben auch „im Büro und manchmal sehr laut“ mache.

Seinen Schülern präsentierte sich Lerdon bei seinem ersten Auftritt vor den Fünft- bis Zehntklässlern als offener und kommunikativer Typ. Keiner zum Anfassen, wie er betonte, aber immer transparent in seinen Entscheidungen und mit einem offenen Ohr für die Belange der Schülerschaft. „Mit mir kann man reden“, sagte Dominik Lerdon und startete sogleich eine erste Umfrage. Um seinen Schülern auf den Zahn zu fühlen, wollte er von ihnen wissen, welche Probleme und Themen sie derzeit am meisten beschäftigen. Dabei stellte sich heraus, das sich Lerdon und sein Kollegium in Kürze wohl doch noch mal mit dem in der Amtszeit von Walter Schlöffel-Pitschke verhängten Jogginghosen-Verbot auseinandersetzen müssen.

Dass es gerade bei diesem Thema extrem in der Schülerschaft brodelt, war für den neuen Schulleiter anhand des Geräuschpegels nicht zu überhören. „Es kann uns doch niemand vorschreiben, was wir anziehen müssen“, stellte Dennis Quiring fest. Der Zehntklässler will mit seinen Schulkameraden auf jeden Fall eine Aufhebung des Verbots erreichen. Möglich also, dass es Lerdon schon bald über die Schülervertretung mit einem entsprechenden Antrag zu tun bekommt. Aber auch Mobbing und das aus Sicht vieler Schüler zu schlechte WLAN-Netz spielen im Schulalltag der Wümmeschüler eine Rolle, wie Lerdon bei dem Meinungsaustausch feststellen musste.

Der neue Chef versprach, sich allen Problemen stellen und diese im Dialog lösen zu wollen. Die Wümmeschüler erfuhren zudem Einzelheiten über den Werdegang ihres neuen Schulleiters. „Ich bin nicht von der Uni gegangen und gleich Lehrer geworden“, erzählte Lerdon. Vor der Zeit als Lehramtsanwärter habe er neun Jahre für den Norddeutschen Rundfunk beim Sender N-Joy gearbeitet.

Der 46-Jährige möchte an seiner neuen Wirkungsstätte derweil mit allen Parteien offen und konstruktiv zusammenarbeiten. Er wisse sehr zu schätzen, was der Schulförderverein „Starke Schulen“ und die Elternvertretung für diese Schule leisteten, betonte Lerdon und nannte das jüngst von Schülern und Vertretern des Schulvereins umgestaltete Außengelände als Beispiel für das harmonische Miteinander. „Ihr habt einen genialen Schulhof“, stellte er nach seinem ersten Hofgang fest.