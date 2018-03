Auf einem Gelände an der Steuben-Allee, neben der "Kinderoase", soll der Schul-Neubau nach den Plänen der Waldheim Gruppe entstehen. (Hake)

Im Besitz der Waldheim-Gruppe ist das Gelände an der Steuben-Allee, direkt neben der Kinderoase, schon lange Zeit. So lange, dass deren Vorstandsmitglied Carl-Georg Issing schon gar nicht mehr genau sagen kann, wann das Grundstück erworben wurde. "Dreizehn oder fünfzehn Jahre ist es bestimmt schon in unserem Besitz", sagt Issing. Doch jetzt tut sich dort etwas. Denn nach den Plänen der Waldheim-Gruppe soll auf dem Gelände schon bald ein neues Schulgebäude für die Helene-Grulke-Schule entstehen. Dazu soll nun bis Ende Februar rund die Hälfte des dortigen Strauch- und Baumbestandes gerodet werden.

"Wir wollen mit diesen Arbeiten die Fläche reif für eine mögliche Bebauung machen", erklärt Carl-Georg Issing. "Damit können wir uns präparieren, falls wir die Genehmigung für den Bau bekommen." Issing formuliert seine Pläne bewusst vorsichtig, denn ganz in trockenen Tüchern sind die nämlich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Dennoch sei ein Handeln nun erforderlich, da das Abholzen der Bäume nur bis Ende Februar erlaubt ist. Danach gelte das Fäll- und Schnittverbot, was alle Jahre erst Ende September wieder aufgehoben wird.

"Der Landkreis hat uns zwar signalisiert, dass er das Vorhaben grundsätzlich begrüßt, eine Detailabstimmung ist aber noch offen", sagt Issing. Darin gehe es dann unter anderem auch um die Frage der Finanzierung des Projektes, schließlich handele es sich bei der Helene-Grulke Schule um eine öffentliche Schule in privater Trägerschaft. Dieser Abstimmungsprozess mit dem Landkreis kann nach Angaben von Issing auch noch einige Monate dauern. "Unsere Pläne haben natürlich schon eine Substanz, aber bis zu einer Genehmigung kann schon noch ein Vierteljahr vergehen", schätzt er.

Platz für Tagesförderstätte

Sollte der Landkreis Verden allerdings eben diese Genehmigung erteilen, könnten noch zum Ende dieses Jahres erste Erdarbeiten für den Neubau beginnen. "Sobald wir anfangen können, rechnen wir mit einer Bauzeit von voraussichtlich zwölf Monaten." Gebaut werden soll dort ein ebenerdiges Haus, das sich baulich gut in die Umgebung integriert. Der Neubau wird allerdings nicht als Ergänzung zum jetzigen Standort der Helene-Grulke-Schule in Cluvenhagen entstehen, sondern als Ersatz für eben diesen.

"Wir wollen die Schule nach Achim verlagern und die Räumlichkeiten in Cluvenhagen für die Tagesförderstätte nutzen." Für Letztere seien die aktuellen Räume schlichtweg nicht mehr ausreichend. Wenn der Schulbetrieb nach Achim verlegt wird, könnte das Gebäude in Cluvenhagen nach Angaben von Issing dann nach "geringen räumlichen Anpassungen" für die Tagesförderstätte genutzt werden. An der Helene-Grulke-Schule sind aktuell rund 80 Schüler. "Diese sind aber nicht alle in Cluvenhagen, sondern teilweise auch in Kooperationsklassen an den Regelschulen", sagt Issing. Eine Vergrößerung des Schulbetriebes sei mit dem Neubau nicht geplant.

Mit einem zusätzlichen Standort in Achim würde die Waldheim-Gruppe ihren Gebäudebestand noch einmal erweitern. Es ist gar nicht allzu lange her, dass die Stiftung Waldheim auch in Thedinghausen gebaut hat. Hier ließ sie im Frühsommer 2016 an der Bahnhofstraße für rund 3,1 Millionen Euro ein zweigeschossiges Gebäude hochziehen, in dem Menschen mit Behinderung leben. Vier Wohngemeinschaften für jeweils sechs Menschen und zwei Appartements sind dort entstanden. Das Projekt hatte das Niedersächsische Landesamt für Soziales, Jugend und Familie mit knapp 450 000 Euro bezuschusst.