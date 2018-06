Unter Anleitung ihres Lehrers Marius Strotmann und der Dachdecker-Profis Christof und Torsten Köster (im Hintergrund, von links) werkelten die Hautschüler Lionel, Philipp, Nadir und Lucas (von links) drei Tage an der Holzhütte. (Björn Hake)

Achim. Das kreischende Geräusch einer Säge schallt über den Schulhof der Liesel-Anspacher-Schule. Dann ist es still, kurz danach ertönt es wieder. Schon von Weitem lässt sich daher erahnen, dass dort schwer gearbeitet wird. Ein Blick hinter die Schule bestätigt das: Es wird gemessen, gesägt, gelötet und gebohrt. Insgesamt fünf Schüler und zwei Lehrer haben es sich zur Aufgabe gemacht, einem alten Holzhaus, das jahrelang auf dem Schulhof stand, wieder neues Leben einzuhauchen. Fachliche Unterstützung bekommen sie dabei von den Profis von Köster Bedachung.

"Das Haus wurde vor einigen Jahren einmal von Mitgliedern der Schüler-AG selbst gebaut", erzählt Marius Strotmann, einer der betreuenden Lehrer. Insgesamt drei Jahre hatten die Schüler damals daran gebaut, bis es endgültig fertig war. Genutzt wurde es aber nur kurz, in den vergangenen Jahren war aus dem Haus mehr eine Abstellkammer geworden. Das soll nun wieder anders sein. Denn die Schüler selbst haben die Idee entwickelt, die Holzhütte als Spielehaus zu nutzen und von dort aus in den Pausen Bälle, Springseile und Ähnliches zu verteilen. Doch die vergangenen Jahre haben an dem Haus genagt und so war von den Schülern einiger Einsatz gefordert. Drei Tage haben sie insgesamt an der Hütte gewerkelt. Sie wurde entrümpelt, hat eine Regenrinne und innen neue Regale bekommen.

"Insgesamt 80 Schüler hatten sich für das Projekt interessiert und wir haben dann fünf von ihnen ausgewählt", sagt Strotmann. Man habe sich dabei speziell auf die älteren Jahrgänge und die Schüler konzentriert, die möglicherweise noch keinen Ausbildungsplatz in Aussicht haben. Denn das Projekt soll nicht nur dazu dienen, das Haus wieder auf Vordermann zu bringen, sondern auch, den Jugendlichen die handwerklichen Berufen näherzubringen. Das hilft nicht nur den Schülern, sondern auch den Unternehmen – denn der Azubimangel macht auch vor den Achimer Betrieben nicht Halt.

Neuer Azubi in Sicht

"Die Azubis kommen heute meist nicht mehr von alleine in die Betriebe", sagt Geschäftsführer Torsten Köster. "Wir müssen aktiv an die Schulen herangehen. Wenn wir selbst nichts machen, wird sich die Situation für uns auch nicht verbessern." Aktuell ist der Azubiplatz bei Köster für dieses Jahr noch unbesetzt. Aber vermutlich nicht mehr lange, denn die Schüler haben in den drei Tagen durchaus Gefallen an dem Dachdecker-Handwerk gefunden. "Es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht und ich könnte mir auch vorstellen, in diesem Bereich eine Ausbildung zu machen", sagt Lucas Steingräbe. "Wir haben zunächst alle Arbeitsschritte gezeigt bekommen und durften dann auch sofort alleine ran."

Und die Begeisterung der Schüler sorgte auch bei den Profis für positive Stimmung. "Alle waren sehr engagiert und haben sich richtig reingehängt", sagt der Dachdeckermeister. "Einen der Schüler habe wir schon auserkoren. Dem wollen wir auf jeden Fall einen Ausbildungsplatz bei uns anbieten." Ob er ihn annimmt, liege nun bei ihm. "Wenn es klappt, wäre dieses Projekt für uns natürlich ein Volltreffer", sagt Köster.

Ein Projekt, das nach Wunsch der Hauptschule nicht einmalig bleiben soll. "Es wäre natürlich schön, wenn das Ganze auch Vorbildcharakter für andere Handwerksbetriebe hätte", sagt Strotmann. Allein an der Holzhütte könne man sicherlich noch zehn andere Projekte umsetzen. So könne man beispielsweise auch noch einen neuen Anstrich ins Auge fassen. Einsatzbereit für ihre neue Aufgabe als Spielehaus ist die Hütte aber schon jetzt.