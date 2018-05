Beim Projekt der Bürgerstiftung und des Bürgerzentrums zeigt die Maus-Kappe, wer mit Lesen dran ist. (Björn Hake)

Achim. „Abenteuer in der Savanne“. Aus der Vielzahl der Kinderbücher, die in der Achimer Stadtbibliothek auf junge Leser warten, hat Monika Seitz diesmal einen Band aus der Tafiti-Serie ausgewählt und wusste damit die Mädchen und Jungen im Grundschulalter schnell auf ihrer Seite. Immer am Freitagnachmittag kommt die 19-Jährige, die zurzeit ein freiwilliges soziales Jahr mit Schwerpunkt „Kultur“ absolviert, ins Bürgerzentrum an der Magdeburger Straße, um dort in den sechs- bis elfjährigen Kindern die Liebe zur Literatur zu wecken.

Darüber hinaus führt das Leseprojekt, das von Bürgerstiftung und Bürgerzentrum getragen wird, dazu, dass Lerndefizite der überwiegend syrischen Flüchtlingskinder weitgehend behoben werden. Zur Halbzeit – das Projekt läuft im Spätsommer erst einmal aus – feierten Eltern, Schützlinge und Betreuer ein Grillfest, zu dem sich am Freitagnachmittag bei herrlichem Wetter alle Beteiligten eingefunden hatten.

„Es ist großartig“, beschreibt Sozialarbeiter Mehmet Ates den Erfolg, den das Vorhaben schon nach kurzer Zeit aufweist. Erst im Februar sei mit der Arbeit begonnen worden, die verschiedene Ziele verfolge. „Zum einen möchten wir verhindern, dass schon Grundschulkinder ihre freie Zeit ausschließlich vor der Spielekonsole oder am Handy verbringen“, erklärte der 59-Jährige. Zum anderen sei es ihm, der schon im Kindesalter Klassiker verschlungen habe, sehr wichtig, Lesekultur an sich zu erhalten.

Auch Hans Eder, sozialpädagogische Fachkraft beim Roten Kreuz, fühlt sich der Aktion verbunden. Er ist deshalb mit dem Spielmobil „Weltenbummler“ immer rechtzeitig zur Stelle, um an der Arbeit teilzuhaben und besondere Beiträge zu liefern. „Je nach Inhalt des Vorlesestoffes überlege ich mir, wie man den Text später spielerisch reflektieren könnte“, erklärte der 24-Jährige, der als Ausbildungsziel Sozialarbeit anstrebt.

Erst kürzlich habe man eine Tapetenrolle aufgerollt, und alle Kids seien begeistert daran gegangen, Teile der zuvor gelesenen Geschichte zu malen. Wer andere Ideen hatte, habe die Fläche mit Motiven bestückt, die im Grunde nicht zum Thema gehörten, aber auf keinen Fall störend wirkten. „Dabei und kreativ zu sein ist eben einfach alles“.

„Sie können sich gar nicht vorstellen, wie begierig die Kinder sind, auch selbst zu lesen“, bringt Ates seine Begeisterung für die von Mal zu Mal sichtbaren Lesefortschritte zum Ausdruck. Man habe daher Lose gefertigt, die bestimmten, wer wann mit seinem Abschnitt an der Reihe sei“, bekräftigte auch Hans Eder den Lernwillen der Schüler, die damit relativ schnell in der Lage seien, Kenntnisse sogar an ihre Eltern weiterzugeben.

Und nach Unterricht im herkömmlichen Sinne sähe das Ganze auch nicht aus, beschreibt er den besonderen Aspekt der gemeinsamen Arbeit. Im Anschluss werde gespielt, wobei jedes Kind seiner Fantasie freien Lauf lassen könne. Auch Salzteigfiguren und hübsche Lesezeichen seien schon stolz nach Hause getragen worden.

„Auf jeden Fall wollen wir weitermachen“, sagte Mehmet Ates. „Wenn Monika Seitz nicht mehr zur Verfügung stehen kann, werden wir aus den Reihen Ehrenamtlicher sicher jemanden finden, der sich des Themas dann mit gleicher Begeisterung annehmen wird“.

Die lustige Lesemaus-Kappe, die sich der jeweils Vorlesende auf den Kopf setzt, hat Hans Eder organisiert. Sie gefällt auch den syrischen Brüdern Ivan (11 Jahre) und Yaran Hasan (8), die am Freitagnachmittag immer pünktlich zur Stelle sind.