Zum Inhalt: Herr Spatz ist Junggeselle mit Leib und Seele, lebt mit seiner Mutter zusammen und geht ganz in seinem Beruf als Beamter auf. Eines Tages besucht er seine Skatbrüder auf dem Campingplatz und entdeckt die Freuden des Campens – und beschließt, auch ein Camper zu werden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Platzreservierungen telefonisch unter 0 42 97 / 81 65 58 oder per E-Mail an info@hofcafe-haberloh.de. Der Eintritt ist frei. Am Ende kreist der Hut.