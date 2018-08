Die Verhandlungen sind weit fortgeschritten: MA Automa Deutschland GmbH mit Sitz in Bremen will das Dräxlmaier-Gewerbegrundstück erwerben. (Focke Strangmann)

Das war's. Achims große Gewerbeflächen sind vergeben, jetzt muss die Stadt auf die Realisierung des interkommunalen Projekts Achim-West warten. Erst am Dienstag wurden die Verträge unterzeichnet: Kraftverkehr Nagel, bisher in Uphusen und Oyten präsent, wird sich erweitern und in die rund 10.000 Quadratmeter große Logistikhalle an der Käthe-Kruse-Straße ziehen.

Somit sind die Hallen des Eigentümers Bauwo, die auch schon Coca-Cola und Mercedes-Benz beherbergen, voll belegt. Damit nicht genug: Das insgesamt 15.000 Quadratmeter große Gewerbegrundstück – inklusive der Optionsfläche – von Dräxlmaier im benachbarten Gewerbepark Uesen soll an die MA Automotive Deutschland GmbH aus Bremen veräußert werden.

Parallel laufen, wie berichtet, die Vorbereitungen, aus der ehemaligen Raketenstation in Embsen einen Logistikstandort zu machen. Eigentlich hatten sich Bernd Rathenow und Bernhard Rückert, Geschäftsführer der Bauwo Grundstücksgesellschaft aus Hannover, schon beim Richtfest ihrer Halle im Oktober vergangenen Jahres zuversichtlich gezeigt, sie nach Fertigstellung gleich im Jahr 2018 vermieten zu können: "Wir verhandeln mit drei Interessenten aus den Bereichen Spedition und Automotive“, sagte Rathenow damals in Achim.

Nun, mit etwas Verzögerung, hatten sie Erfolg: "Wir haben die Halle an Kraftverkehr Nagel vermietet", sagte Bauwo-Projektentwickler Götz Harbart auf Nachfrage. Und wer aufmerksam war, konnte bereits in jüngster Zeit schon Lkws der Nagel-Group dort sehen. "Anfragen hat es von Anfang an gegeben, aber nun haben wir einen 1A-Mieter", sagte Harbart.

Und die Stadt Achim hat 30 bis 40 Arbeitsplätze mehr. Denn so viele entstehen am neuen Standort, wie Kraftverkehr-Nagel-Sprecher Nils Ortmann erklärte. Eine Erweiterung der Kapazitäten vor Ort sei notwendig geworden, die Halle biete Platz für 16.000 Paletten. Hauptsächlich werden vom Lebensmittel-Logistiker sogenannte Trockenwaren wie Fisch- und Wurstkonserven aus der Bauwo-Halle nach ganz Europa geliefert.

Vertrag noch nicht in trockenen Tüchern

"Wir brauchen die Fläche", sagte Ortmann. Im September soll der Betrieb starten. Die Niederlassung von Kraftverkehr Nagel, die deutsche Gesellschaft der international tätigen Nagel-Group, in Uphusen besteht bereit seit knapp 40 Jahren. Nach eigenen Angaben zählt das Logistikzentrum "heute zu den größeren Niederlassungen von Kraftverkehr Nagel", außerdem betreibt die Gesellschaft bereits ein Außenlager in Oyten.

Während der Vertrag von Bauwo und Nagel in trockenen Tüchern ist, ist er es im Falle des ehemaligen Dräxlmaier-Standortes noch nicht. "Aber ich kann unsere Absicht bestätigten, dass wir uns dort niederlassen wollen", sagte eine Sprecherin der zur italienischen Magnetto-Group gehörenden MA Automotive Deutschland GmbH unserer Zeitung.

Ansonsten verwies sie, ebenso wie die Firma Dräxlmaier darauf, dass zu einem späteren Zeitpunkt – und falls es tatsächlich zu einem Deal kommt – Einzelheiten offiziell bekannt gegeben würden. Dazu zählt auch, ob der Erwerb des Dräxlmaier-Grundstücks das Aus für den Bremer Standort bedeutet oder eine Expansion darstellt. Für den Zulieferer für die Automobilproduktion sind die Produktionshallen von Dräxlmaier maßgeschneidert.