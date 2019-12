Das Thema Darts wird bei Christian Jovanoski und im Atrox groß geschrieben. Aber es gibt auch wieder Livemusik im früheren Musikkeller. (Fotos: Björn Hake)

Atrox wird vom Lateinischen ins Deutsche mit grässlich oder schrecklich übersetzt. Christian Jovanoski muss schmunzeln, wenn er darauf angesprochen wird. Das hört er wahrscheinlich nicht zum ersten Mal und seit Oktober dieses Jahres immer öfter. Denn er hat die Katakomben in Achim übernommen und aus ihnen das „Atrox“ gemacht. „Den Namen trug ein Laden in Salzburg, in dem ich das erste Mal Darts gespielt habe“, erzählt Jovanoski. Nachdem ihm klar war, dass er die Katakomben pachten wird und dafür einen neuen Namen benötigt, habe er passenderweise in Erfahrung bringen können, dass der gleichnamige Laden in Salzburg inzwischen geschlossen hat und der Name frei war. „Und ich wollte unbedingt einen neuen Namen, um den alten aus den Köpfen der Leute zu bekommen“, erzählt der 38-Jährige.

Zumal die Katakomben, die in Achim unter der Führung von Oliver Benkel so etwas wie Kult waren, nach dessen Abschied aus dem Wirtsleben nicht mehr dieselben Katakomben gewesen seien. Jovanoski hat fünf Jahre in der Schweiz gelebt und dort davon erfahren, dass für den Musikkeller in Achim ein neuer Pächter gesucht wird. Da Jovanoski, dessen Eltern in Thedinghausen leben, die Schankwirtschaft noch von früher kannte, musste er nicht lange überlegen. Zumal er so auch erstmal eine Bleibe in der Nähe der Kneipe hatte.

Teams für den Ligabetrieb

„Ich war als Schweißer für einen Rüstungskonzern in der Luft- und Raumfahrt tätig und wollte etwas Neues starten“, erklärt er, warum er den Schritt in die Gastronomie wagte. Dabei möchte er seine große Leidenschaft, Darts, nicht vernachlässigen. Zumal er in der Schweiz ziemlich erfolgreich in der A-Liga gespielt habe und nun hier in Achim derzeit zwei Teams für die hiesige Liga auf die Beine stellen will. Die Sportart dominiert nun auch den tiefer gelegenen Teil des Atrox. Drei Dart-Automaten stehen an der Wand, nur gegenüber stehen Hochtische und die lange Sitzbank sowie Stühle. Nun gehe es darum, dass wenigstens einer der Darts-Aufsteller vom Verband für den offiziellen Spielbetrieb anerkannt werde. „Die Prüfung läuft gerade“, sagt Christian Jovanoski.

Aber nicht nur das Thema Darts ist neu in den ehemaligen Katakomben. „Am wichtigsten war es mir, hier Licht reinzubekommen, denn entsprechend dem alten Konzept war es eben sehr dunkel“, erzählt der Jungwirt. Sowieso möchte er noch einiges verändern, aber bloß nicht unvorsichtig, nicht alles auf einmal. „Ich mache das nach und nach, auch um das Risiko gering zu halten“, sagt er. Schließlich habe er schon ganz ordentlich ins Atrox investiert.

Premierenkonzert steht an

Und er hat sich schlaugemacht. „Ich hatte Olli Benkel eingeladen, weil er sehr angesehen ist und gute Ideen hat“, erzählt Jovanoski. Und nachdem ihm Katakomben-Macher Benkel erzählt hatte, wie gut Livekonzerte in dem Laden einst angekommen sind, will Jovanoski es nun nach drei Monaten auch erstmals mit einem Bandauftritt probieren. Wie berichtet, tritt an diesem Sonnabend, 28. Dezember, die Achimer Rockband „The Rampage Bros.“ mit ihrer Classic-Rock-Cover-Show im Atrox auf. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt beträgt fünf Euro. „Mal gucken, wie es angenommen wird“, ist der neue Pächter durchaus dafür offen, dann auch regelmäßig Bands eine Bühne zu bieten.

Dass die Szenerie ordentlich ausgeleuchtet ist, war dem neuen Wirt wichtig. (Björn Hake)

In erster Linie aber setzt er auf Darts und darauf, dass der Hype, der in Deutschland immer größer wird, weiter anhält. „Das funktioniert hier schon insbesondere an den Wochenenden ganz gut“, hat der 38-Jährige bereits festgestellt. Dass er in seinem neuen Metier ordentlich zu tun hat, auch. Seine Schwester sowie eine Aushilfe gehören mit zum Team, wobei sich der Wirt, der zuvor als Barkeeper nebenbei in dem Metier gejobbt hat, „mehr um die Gäste kümmert“, wie er sagt – indem er mal ein Bierchen mittrinkt oder Pfeile mit ihnen wirft. „Das wird hier verlangt und das mache ich gerne.“ Mit dem Les Amis und dem Wohnzimmer gibt es in direkter Nähe zwei weitere Kneipen in Achim. „Drei Stück auf hundert Metern ist schon viel“, sagt Jovanoski, „aber ich war bei allen, um mich vorzustellen und gehe ab und an vorbei, um dort etwas zu trinken“. Ihm sei an einem guten Verhältnis gelegen.



Das Atrox veranstaltet am Sonnabend, 11. Januar, ein Fun-Dart-Turnier. Es beginnt um 20 Uhr, die Teilnahme kostet acht Euro. Versprochen werden Sachpreise für jeden Teilnehmer. Gespielt wird der Modus 301 oder 501 Single out.