Intellektuelle Anreize und gefühlte Ästhetik machten den Ahauser Herbst, unter anderem mit Videoinstallationen, einmal mehr erlebnisreich. (Björn Hake)

Ahausen. Goldenes Herbstlicht hat nun die Gäste des Ahauser Herbstes begrüßt, der seit 20 Jahren zu einem Herbstspaziergang durch Kunst, Kultur und Kunsthandwerk einlädt und in diesem Jahr mit dem Motto „Lichtspiele“ um Besucher warb. Das rund 1800-Seelen-Dorf im Landkreis Rotenburg braucht sich allerdings keine Sorgen um Besucherzahlen machen, denn längst ist das viertägige Kulturfest im Herbst zu einer Institution in der Umgebung geworden.

Es fing mit einer „Lesung mit Menu“ am Donnerstagabend an, auf der die Ahauserin Jutta Michels aus ihrem neuen und bereits dritten Roman las und endete am Sonntag mit einer Feuershow der Gruppe „Lenn Fei“. Zwischendurch gab es Auftritte der Musikgruppe „Kramer & Friends“, die mit Pop-, Folk- und Countrymusik auf dem Kulturhof Ahausen den Besuchern einheizte, den Musikern von „Westend Broadway Divas“, die mit bekannten Songs aus dem Bereich Chanson, Musical und Oper die Besucher begeisterten und Gruppen aus der Umgebung wie „Wildes Blech“, die als Big Band schon lautstark von sich Reden gemacht haben sowie die Musiktruppe „Fetter Wauwi“ der Rotenburger Werke, die zum Mitsingen von Schlagern einlud.

Der Spendenhut geht herum

Der Eintritt zu den Veranstaltungen war, wie immer, frei und so konnte auch der Zauberer „Sönke“ mit seiner Familienshow im Gemeindehaus viele Kinder und Erwachsene begeistern. Lediglich der Spendenhut ging auf den Veranstaltungen herum und sammelte ein, was der Heimatverein Ahausen als Veranstalter benötigt, um dieses bunte und attraktive Angebot von Kunst und Kultur im Herbst anbieten zu können. Und auch die Handwerkskunst kam nicht zu knapp bei der Präsentation ihrer Arbeiten. Im Ahauser Hof zeigten viele verschiedene Handwerkskünstler, was sie in diesem Jahr zu bieten haben und im ganzen Dorf gab es an den verschiedensten Orten Dinge, die den Garten verschönern können – beispielsweise variable Tonobjekte.

Bildhauerin Ragna Reusch führte vor, wie sie mit einer Kettensäge aus einem Holzklotz eine Skulptur schnitzen kann und im „Haus Hahn“ bekam der Gast, der eine Münze in einen „Automaten“ warf, nach ein paar Minuten ein Porträt durch einen Schlitz ausgehändigt. Der Illufix-Zeichenautomat wurde gerne in Anspruch genommen, aber das daneben stehende Zelt aus gestrickten und gehäkelten Einzelteilen der Stiftung „Mittendabei“ zog die Besucher magisch an und im Herbstlicht leuchtete das prächtige Tipi schon von Weitem und zeigte im Besonderen, wie das diesjährige Motto „Lichtspiele“ von Künstlern aufgefasst wurde.

Neben analogen Fotografien der Künstlerin Martina Ohrt, die sich auch mit der aktuellen Wassermangelproblematik in ihren beeindruckenden Werken auseinandersetzte, gab es die Videoinstallation „Das Licht der Welt“ vom renommierten Künstler Michael Hawk. Dieser präsentierte in einem 25-minütigem Kunstvideo, wie er mit dem Thema Licht umgeht. Intuitiv zusammengestellte Bilder zeigten, wie im Auge des Betrachters das Licht in seinen Erscheinungsformen individuell wirken kann. Eine Interpretation ist, dass der Mensch als Schnittstelle zwischen Makro- und Mikrokosmos fungiert und mit den Schwingungen der Materie in Resonanz tritt oder Wirklichkeit reflektiert ohne bewusst daran teilzuhaben.

Die Bewohner machen mit

Intellektuelle Anreize und gefühlte Ästhetik machten den Ahauser Herbst einmal mehr erlebnisreich. Die Bandbreite von Mal-Amateuren bis hin zu Kunstprofis und das Einbinden der Dorfbevölkerung in das Thema „Lichtspiele“ zeigte, was möglich ist, wenn eine Gemeinde Kunst und Kultur in ihr Dorfleben bringt und dies einmal im Jahr auch präsentiert. Denn auf vielen Grundstücken wurden die Besucher überrascht von kleinen Lichtinstallationen und witzigen Lichtspielen, die zeigten, dass produktive Kreativität in vielen Menschen steckt und von ebenso vielen Besuchern mit wachsender Begeisterung angenommen wird. Das Image der Gemeinde Ahausen wächst jedenfalls in jedem Jahr und die Besucher dieses Kulturevents kommen immer wieder und bringen weitere Gäste mit. Der Sammelhut des Heimatvereins Ahausen war jedenfalls immer gut gefüllt.