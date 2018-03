Sigrid und Wolfgang Ernst vom Langwedeler Kulturverein zwischen den Exponaten, die es im Häuslingshaus zu sehen gibt. (Björn Hake)

Eine üppige Brautkrone, zeitgenössische Kleidung und in Glas gefasste Dokumente aus längst vergessenen Tagen. Mitglieder des Langwedeler Kulturvereins und Bürger aus dem Verdener Raum hatten sich vorübergehend von sorgsam gehüteten Schätzen getrennt und damit einen wertvollen Beitrag zum Gelingen einer ganz besonderen Schau geleistet. „Hochzeiten im Wandel der Zeit“ ist die Ausstellung betitelt, die bis zum 8. April zu unterschiedlichen Öffnungszeiten im Häuslingshaus auf dem Sandberg zu sehen ist.

„Liebe war selten im Spiel, wenn es um die Heirat junger Paare ging, die fast immer von den Eltern arrangiert wurde“, begann Sigrid Ernst vom Kulturverein ihren Rückblick auf die Bräuche zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Praktische Erwägungen und vor allem wirtschaftliche Übereinkünfte bildeten demnach bis in die 1950er-Jahre hinein das Fundament gemeinsamen Lebens. „Dass die auf der Basis von Vernunft gegründeten Ehen nicht immer glücklich verliefen, versteht sich von selbst“, konstatierte Sigrid Ernst und richtete ihren Dank an alle diejenigen, die mit Engagement und viel Geschick zur gelungenen Präsentation der historischen Exponate beigetragen hatten. Auch das Duo Julie Kempski und Gert Alsleben schloss sie in ihre Würdigung ein; Stücke von Gershwin und anderen Komponisten umrahmten stilvoll den offiziellen Teil der Veranstaltung.

Björn Emigholz erwähnte in seiner Gastrede die komplizierten Rechtsgeschäfte, die jeder Eheschließung zugrunde lagen. Damit verwies der Leiter des Historischen Museums Domherrenhaus in Verden auf ein Brauchtum, das seine Wurzeln tief im Mittelalter hatte. „Das Kennenlernen der jungen Leute wurde damals bereits in der Kindheit vereinbart. Beziehungen, Grundbesitz und passende finanzielle Verhältnisse spielten dabei eine maßgebliche Rolle und bildeten das Fundament der jungen Ehen." Hochzeitsbitter und Heiratsmärkte seien ebenfalls Relikte aus einer Zeit, in der Vereinbarungen und Verträge Gefühle ersetzten und die Qualität der Festkleidung Auskunft über den mehr oder weniger vorhandenen Wohlstand der Brautleute gab.

Verbindungen innerhalb der Familie seien damals gang und gäbe gewesen, erinnerte Emigholz an eine jahrhundertealte Tradition. „Erst, wenn der Nachwuchs deutliche Zeichen geistiger Schwäche aufwies, entschloss man sich, frisches Blut in die Sippe zu holen." Ein Schmunzeln wanderte über das Gesicht des Verdener Stadtarchivars, als er von weiteren Gepflogenheiten berichtete. Ganz genau seien seinerzeit Vor- und Nachteile jeder Eheschließung beleuchtet worden. So verloren die Eltern der Braut eine Arbeitskraft, während die Familie des jungen Mannes einen zusätzlichen Esser ins Haus bekam. Waren die Verträge endlich ausgehandelt, Morgengabe und Mitgift festgelegt, folgte ein mehr oder weniger üppiges Hochzeitsfest – jeweils den Möglichkeiten des Elternhauses angepasst.

Vorehelicher Beischlaf auf den Heuböden der Höfe war ebenso Thema wie der Brauch, dreimal um den Herd zu gehen, um diesen in Besitz zu nehmen. Und „jung gefreit, nie gereut“, sei damals eine Redensart mit hohem Wahrheitsgehalt gewesen, beendete Emigholz seinen Rückblick. „Nach etwa zehn Jahren trennte der Tod die meisten Paare und es ergab sich damit die Chance auf eine bessere Wahl“.

Am 28. März, am 1., 4. und am 8. April ist die Ausstellung im Langwedeler Häuslingshaus jeweils von 14 bis 17.30 Uhr für Besucher geöffnet.