Die Lions-Damen präsentieren Mode. (Lions-Club Verden Kristina Regina)

Der erste „Achimer Laufsteg“, die Benefiz-Modenschau der Frauen vom Lions-Club Verden Kristina Regina, war im vergangenen Jahr in der Achimer Marktpassage ein voller Erfolg. Der sollte sich eigentlich im März dieses Jahres wiederholen, doch wie so oft: Die Corona-Pandemie machte den Veranstaltern einen dicken Strich durch die Rechnung. „Aber die Kleidung ist da und muss für einen guten Zweck an die Frau gebracht werden“, findet nicht nur Kerstin Vöge vom Lions-Club, sondern auch ihre Mitstreiterinnen möchten ab Sonnabend, 17. Oktober, die hochwertige, gespendete Kleidung zu „günstigen Preisen“ verkaufen.

Denn der Lions-Club Kristina Regina könne nicht abschätzen, wann eine Laufsteg-Veranstaltung wieder stattfinden kann und darf und so gibt es nun einen stationären Verkauf. Bis zum Jahresende, immer sonnabends in der Zeit von 9 bis 13 Uhr, werden die Waren nun im sogenannten Nientkewitzhaus neben dem Glockenspiel angeboten – dort, wo das Bauprojekt „Achimer Markthöfe“ entstehen soll.

Diese Zwischennutzung kam nun zustande, weil der Achimer Wirtschaftsbeirat den Kontakt zur Firma Müller & Bremermann, der dieses und weitere Nachbargebäude gehören (wir berichteten), hergestellt hat. "Wir werden dort ab dem 17. Oktober mit dem Verkauf des Modenschau-Fundus beginnen", haben die Lions-Frauen mitgeteilt. Unter dem Motto "Attraktive Mode zu kleinen Preisen" wollen die Lions-Damen dafür sorgen, dass die aktuellen Corona-Vorgaben in dem Geschäft "auf jeden Fall" eingehalten werden.

Ziel: Gemeinwesen unterstützen

Das Sortiment für Kundinnen beinhaltet Kleider, Pullover, Blusen, Hosen, Jacken und Mäntel, Abendmode, Schuhe, Taschen und Accessoires wie Hüte oder Ketten. „Die angebotene Ware ist in einem erstklassigen Zustand. Durch die Spende lokaler Geschäfte wird auch Neuware angeboten“ informieren die Organisatorinnen, denen auch Waren etwa von Louis Vuitton oder Prada für die gute Sache zur Verfügung gestellt worden sind. Der Erlös aus dem Verkauf soll der Seniorenarbeit des Landkreises Verden zugutekommen.

Der Lions-Club Verden Kristina Regina wurde im Jahr 2011 als Damen-Club gegründet und hat rund 30 Mitglieder. Ziel der Frauen aus dem Landkreis Verden ist es, durch ehrenamtliche Tätigkeit das Gemeinwesen zu unterstützen. Der Club ist Mitglied des Multi-Distrikts 111, sein Name geht auf Königin Kristina von Schweden zurück. Als Regentin untersagte sie im Jahr 1649 dem Rat der Stadt Verden die Fortführung der Hexenprozesse und sie bereitete die Gemeindereform vor, welche zur Vereinigung der beiden Stadthälften zur heutigen Stadt Verden im Jahre 1667 führte.