Feuer an der A1

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

LKW brennt auf Raststätte Grundbergsee komplett aus

Christian Butt

An der A1 ist eine LKW am Samstagmittag komplett ausgebrannt, verletzt wurde niemand - am Fahrzeug entstand jedoch Totalschaden.