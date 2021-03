Der Lkw brannte komplett aus. (Christian Butt)

Komplett ausgebrannt ist in der Nacht zu Sonntag ein Lkw, der auf dem Parkplatz des TSV Bierden geparkt war. Das Fahrzeug geriet laut Polizei aus bisher noch unbekannter Ursache in Brand. Als die Feuerwehr den Einsatzort erreichte, stand der Wagen bereits lichterloh in Flammen. Unter schwerem Atemschutz konnte der Brand gelöscht werden. Da eine Brandstiftung laut Polizei nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Lkw beschlagnahmt. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt das Polizeikommissariat in Achim unter der Telefonnummer 0 42 02 / 99 60 entgegen.

Bereits um Mitternacht stand in Bollen, Luftlinie nur fünf Kilometer entfernt, eine Holzhütte in Flammen. In diesem Fall geht die Polizei allerdings davon aus, dass heiße Asche die Gartenhütte entzündet hat. Ein 58-jähriger Mann hatte nämlich nach Angaben der Polizei in der Nacht zunächst bemerkt, dass der Gartenzaun seiner Ferienwohnung brannte. Während der Löschversuche griff das Feuer dann auf die benachbarte Gartenlaube über. Die Polizei vermutet, dass der Brand durch Glutnester entstanden sein könnte, die sich in einer tagsüber betriebenen Feuerschale befunden haben. Der Mann wurde mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.