Auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Hamburg ist es nach Angaben der Polizei zwischen den Anschlussstellen Oyten und Posthausen am Dienstag zu einem Lkw-Unfall gekommen. Der Lastwagen war samt Anhänger nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem Graben gelandet. Zunächst wurde der rechte Fahrstreifen gesperrt, zwischenzeitlich kam mittags dann der mittlere Fahrstreifen dazu. „Die Arbeiten werden noch mehrere Stunden dauern“, hieß es von den Beamten am Nachmittag.