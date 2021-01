Zahlreiche zerbrochene Bierflaschen säumten die Straßen. (POLIZEI)

Ein Lkw-Fahrer hat am Freitagmorgen bei seiner Fahrt durch das Bremer Kreuz größere Mengen seiner Ladung verloren. Insgesamt hatte er etwa 250 Bierkisten gelagert, wovon ein Teil auf die Fahrbahn gelangte und zerstört wurde.

Nach Angaben der Polizei war die Ladung nicht korrekt gesichert. Zu Unfällen kam es nicht. Die Autobahn wurde im Bereich der A27 in Fahrtrichtung Cuxhaven auf die A1 in Richtung Münster sowie im Bereich der A1 aus Hamburg auf die A27 in Richtung Walsrode für dreieinhalb Stunden gesperrt. Gegen den Lkw-Fahrer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.