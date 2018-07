Löschen mit Trinkwasser, wie es hier auf dem Archivbild zu sehen ist? Für die Ottersberger CDU Verschwendung eines wertvollen Gutes. Sie würde für solche Verwendungszwecke gerne dezentrale Entnahmestellen für Grau- und Grundwasser errichten. (Christian Butt)

Ottersberg. Die zeitweise anhaltende Trockenheit und die damit verbundenen erhöhten Trinkwasserentnahmen haben in diesem Sommer mancherorts im Landkreis Verden zu Druckabfällen in den Leitungen geführt. Die Folge: Aus Wasserhähnen und Duschköpfen kam kaum noch Flüssigkeit. Etwas, das man bei der CDU-Fraktion in Ottersberg mit Sorge wahrgenommen hat. "Es wurde deutlich, dass bereits eine kurze Periode der Trockenheit dazu führen kann, dass die Trinkwasseraufbereitung, speziell im Nordkreis, zu Problemen führt", befindet sie. Um das "wertvolle Trinkwasser" zu schützen und seinen Verbrauch zu reduzieren, haben die Christdemokraten daher einen Antrag gestellt, der den Trinkwasserverband Verden im Rahmen einer "Win-Win-Situation" in die Pflicht nehmen soll. Denn dieser soll die finanziellen Mittel für ein Pilotprojekt "Löschwasserversorgung und Trinkwasserschutz in der Ortschaft Ottersberg" übernehmen.

Dahinter steckt die Idee, Löschbrunnen und Grauwasserentnahmestellen zu errichten. "So könnte die Bewässerung von Grünanlagen, Sportstätten oder auch der Löschwasserverbrauch über dezentrale Entnahmestellen mit sogenanntem Grauwasser oder Grundwasser aus einer Tiefe von bis zu 40 Metern erfolgen", schildert die CDU in ihrem Antrag. Nach ihrer Kenntnis werde das Trinkwasser im Nordkreis aus einer Tiefe von rund 500 Metern gefördert und sei damit vermutlich bis zu 3000 Jahre alt. "Wenn wir dezentrale Grauwasserentnahmestellen und Bohrbrunnen mit Tiefen um die 30 Meter errichten, würde tendenziell Oberflächenwasser für die vorgenannten Zwecke verwendet werden. Somit würde das wertvolle Gut Trinkwasser geschont", erklärt die CDU.

Für die Ortschaft Ottersberg habe die Fraktion zusammen mit der Ortsfeuerwehr und der Gemeindeverwaltung die Löschwasserversorgung analysiert. "Dabei wurde deutlich, dass durch den Trinkwasserleitungsbau der letzten Jahre die Querschnitte der Leitungen und damit die Durchflussmengen reduziert wurden." Es sei festzustellen, dass in den Neubaugebieten die Fördermengen an den Unterflurhydranten unter 15 Kubikmeter pro Stunde liegen – und damit fast zehn Kubikmeter unter dem notwendigen Druck für Löschwasserleitungen. Auch daher wäre die Einrichtung einer dezentralen Lösch- und Grauwasserversorgung in Ottersberg sinnvoll. Die CDU-Fraktion führt zudem im Antrag an, dass das Projekt bei Erfolg auf den ganzen Landkreis ausgeweitet werden soll.

Aber was hält man beim Trinkwasserverband Verden überhaupt von dieser Idee? Schließlich soll dieser das Ganze ja finanzieren. Dort kann man dem Projekt in dieser Weise und der angeblichen "Win-Win-Situation" wenig abgewinnen. "Die Aufgabe der Löschwasserversorgung obliegt nach dem niedersächsischen Brandschutzgesetz der Gemeinde, wie auch die Zuständigkeit für seine Liegenschaften im Flecken Ottersberg", erklärt Geschäftsführer Stefan Hamann auf Nachfrage. Der Trinkwasserverband Verden sei gemäß seiner Satzung einzig für die Trinkwasserversorgung zuständig. "Unter diesem Gesichtspunkt ist die Bereitstellung von Mitteln aus meiner Sicht nicht darstellbar", betont Hamann. Die im Antrag der CDU Ottersberg skizzierten Effekte für den Grundwasserschutz und zur Löschwassersituation können aus seiner Sicht zudem nur bedingt nachvollzogen werden, "sie beruhen teilweise auf nicht zutreffende Annahmen".

Wann und ob der Antrag angesichts dieser deutlichen Äußerung des Trinkwasserverbandes überhaupt noch nach der Sommerpause in die politische Beratung gehen wird, steht aktuell noch nicht fest.