Der Spielplatz an der Kloppenburger Straße soll nach Ansicht einiger Familien und auch der Verwaltung ausgebaut werden. (Björn Hake)

Oyten. Aktuell ist der Spielplatz an der Kloppenburger Straße in Oyten von der Gemeinde aufgrund der Corona-Pandemie gesperrt. Doch prinzipiell wird er von vielen Familien genutzt. Und diese würden die Anlage gerne noch verschönert und ausgebaut sehen, weshalb sie sich mit einer Unterschriftenliste ans Rathaus gewandt haben. In dieser werden laut Verwaltung „Wünsche für eine Umgestaltung beziehungsweise Erneuerung der Kinderspielplätze formuliert“. Darüber hinaus liegt ein Antrag aus dem Neubaugebiet „Imhof“ vor, in dem ein Spielplatz insbesondere für kleinere Kinder beantragt wird. Nun ist die Politik gefragt, wie sie mit diesen Anliegen umgeht. Bereits Anfang des Monats stand das Thema „Umgang mit den Spielplätzen in der Gemeinde“ auf der Tagesordnung des zuständigen Fachausschusses. Entscheidungen wurden aber zunächst einmal vertagt. Zunächst soll es eine Ortsbegehung geben, bevor sich die Politik in Kürze erneut abschließend mit dem Thema befassen wird.

Für den Spielplatz an der Kloppenburger Straße fordern die Eltern konkret weitere Bänke, einen Zaun als Abgrenzung zur Kloppenburger Straße sowie als Trennung vom Spazierweg oberhalb des Spielplatzes, ein Spielplatzschild und ein Hundeverbotsschild, weitere Mülleimer im Bereich des Spielplatzes sowie häufigere Leerung, Mülleimer und Hundekot-Beutel-Spender für den Spazierweg, Schaukeln inklusive Kleinkinderschaukel oder Nestschaukel sowie für Kleinkinder taugliches Spielgerät (Spielhaus oder kleines Klettergerüst). „Einige dieser Punkte können im Rahmen der baulichen Unterhaltung erledigt werden. Für neue Spielgeräte sind allerdings Haushaltsmittel vorzusehen. Gleiches gilt, wenn der Kinderspielplatz insgesamt eingezäunt werden soll“, heißt es von der Verwaltung. Sie kalkuliert bei einer entsprechenden Umsetzung mit Gesamtkosten von rund 30.000 Euro.

Wunsch aus dem Gebiet „Imhof“

Der Wunsch für die Errichtung eines Spielplatzes im Gebiet „Imhof“ wird im Antrag derweil damit begründet, dass die Kinder aus dem Baugebiet den besagten Spielplatz an der Kloppenburger Straße nur erreichen können, wenn sie die Wächterstraße überqueren. Dies sei für die kleineren Kinder nicht zumutbar. Um zu ermitteln, ob überhaupt der grundsätzliche Bedarf für einen zusätzlichen Spielplatz besteht, hat die Gemeinde die Geburtsjahrgänge der angrenzenden Straßen ausgewertet. Demnach sei der Großteil der dort lebenden Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter, was zu dem Antrag passen würde. Aufgrund der örtlichen Nähe zur Anlage an der Kloppenburger Straße wäre es nach Sicht der Verwaltung „jedoch unverhältnismäßig, an beiden Standorten einen Spielplatz mit dem Fokus auf diese Altersgruppen zu gestalten“.

Zumal eine Errichtung im Gebiet Imhof erhebliche Kosten beziehungsweise Einnahmeverluste mit sich bringen würde. Denn zunächst müsste der Bebauungsplan geändert werden, bevor für Bauplanung und das Bauen 20.000 bis 30.000 Euro fällig würden. Da die Gemeinde zudem einen Bauplatz zugunsten des Spielplatzes opfern müsste, entginge ihr ein Verkaufspreis der Fläche von mehr als 75.000 Euro. Außerdem befürchtet die Gemeinde, da ein Spielplatz dort noch nicht vorgesehen war, als die umliegenden Grundstücke verkauft wurden, „dass die Eigentümer der benachbarten Grundstücke, ähnlich wie im Baugebiet Pferdewiese, einem Spielplatz nicht ohne Weiteres begrüßen werden“.

Daher schlägt die Verwaltung vor, die beiden Spielplatzanliegen zu verbinden. Der Standort an der Kloppenburger Straße soll ausgebaut werden. Damit könnte sowohl direkt dem Wunsch der Eltern entsprochen wie auch für die (Klein-)Kinder aus dem Baugebiet Imhof in unmittelbarer Nähe ein attraktives Angebot geschaffen werden. „Sofern möglich, soll dies in diesem Jahr unter Beteiligung der Eltern, ansonsten im Folgejahr durchgeführt werden“, führt die Gemeinde in dem Vorschlag an. Ob die Politik dieser Kompromisslösung folgt, wird sich dann bei der nächsten Sitzung des Fachausschusses zeigen.