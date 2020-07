Die Decke des Erdgeschosses des neuen Amzonzentrums in Achim ist höher als in den anderen Etagen. (Björn Hake)

So langsam bekommt der Betrachter einer ganz guten Eindruck davon, welche Dimensionen das Logistikzentrum für Amazon, das derzeit auf der Gewerbefläche Uesener Feld in Achim entsteht, haben wird. Denn die Hochbauten sind stellenweise schon weit fortgeschritten und sowohl von der Max-Naumann-Straßen als auch von der anderen Seite der Autobahn mehr als gut zu sehen. Auch ist derzeit zu erkennen, wie die Höhenverteilung der drei Stockwerke ausfällt, denn die Decke des Erdgeschosses ist deutlich höher als die der beiden Etagen darüber. Das ist die Besonderheit einer Bauweise, wie sie in Deutschland noch nicht so oft angewendet wurde. Das hatte im Frühjahr Jan-Dietrich Hempel erklärt, Geschäftsführer des verantwortlichen Projektentwicklers, der Garbe Industrial Real Estate. Auf die eigentliche Logistikhalle würden eben zwei weitere Stockwerke gesetzt, hatte er die Vorgehensweise beschrieben. Wegen dieses Gewichts musste besonderes Augenmerk auf die Gründung gelegt werden. Wie berichtet, wurden dafür rund 250 Pfähle mit einer Ramme ins Erdreich getrieben, was auch zu Beschwerden der Anwohner über den Lärm geführt hatte.