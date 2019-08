Noch wird vor leeren Rängen geprobt. Bei der Premiere am 10. August wird das gewiss anders sein. (Sebi Berens)

Wirkten bei den Aufführungen des Märchenstückes der Freilichtbühne Daverden im Mai dieses Jahres noch insgesamt mehr als 30 verschiedene kleine und große Schauspieler mit, wird es in den kommenden Wochen, wenn das plattdeutsche Stück an der Reihe ist, auf der Bühne im Daverdener Holz deutlich übersichtlicher zugehen. Mit Willem Gohde, Peter Hellwinkel, Petra Warnke, Katrin Lange-Spreckels, Fenja Meyer-Bösche und Lars Lorenzen spielen nämlich lediglich sechs Akteure mit. Sie präsentieren die Komödie „Wer nich bedrüggt, de ward bedragen“.

„Die Stückwahl ist immer schwierig“, sagt Brigitte Schönecker, die gemeinsam mit Fritz Henken Regie führt. Besonders weil es sich auf der Bühne in Daverden realisieren lassen muss und natürlich auch, weil die Anzahl der Leute, die eine Rolle übernehmen wollen, beachtet werden muss. Neulinge konnte das Team dieses Mal nicht begrüßen. „Alles erfahrene Akteure“, erklärt Schönecker – was für die Arbeit natürlich von Vorteil sei. Sie bringen vieles mit und haben auch Ideen für die Umsetzung, hebt die Regisseurin den Einsatz der drei Männer und Frauen hervor.

Die Premiere findet am Sonnabend, 10. August, statt. Viel Zeit für den letzten Feinschliff ist also nicht mehr. „Jetzt müssen wir Tempo machen“, merkt Schönecker daher an. Manche Schauspieler treffen sich sogar separat zu den Proben, um Texte einzuüben, berichtet sie zufrieden. Aber nicht nur die sechs Akteure auf der Bühne müssen sich vorbereiten, damit das Drumherum bei der Aufführung stimmt. So wird aktuell noch an der passenden Musik gebastelt und auch das Bühnenbild, dieses Mal ein Kiosk, ist noch nicht ganz fertig. Hinter der Bühne sind dieses Jahr Edelfried Hennig (Licht- und Tontechnik), Rolf Rotermundt und Michael Jahn (Bühnentechnik), Melanie Meyer (Maske) sowie Fenja Gerkens (Souffleuse) im Einsatz.

Doch worum geht es bei „Wer nich bedrüggt, de ward bedragen“? Hauptperson Manfred „Manni“ Goldberger hält nicht viel von ehrlicher Arbeit. Um an Geld zu kommen, nutzt er lieber Gesetzeslücken und Sozialregelungen bis zum äußersten zu seinem Vorteil aus. Dabei steht ihm Hugo Zerwitzke hilfreich zur Seite. Als sie sich das Haus von Witwe Amanda Murrmann unter den Nagel reißen wollen, finden sie in ihr jedoch eine ebenbürtige Gegnerin. Zumal Amanda Unterstützung von Manfreds Ex-Freundin Beatrix Niemann erhält. Diese wurde von Manni betrogen und hat daher ohnehin noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen. „Es beginnt ein groß angelegter Rachefeldzug, bei dem eine Detektivin und eine gesuchte Männermörderin von entscheidender Bedeutung sind. Manni und Hugo müssen nun all die vorgetäuschten Personen mit Förderansprüchen zum Leben erwecken, und dabei versuchen, ihr Lügengebäude aufrecht zu erhalten“, heißt es von der Freilichtbühne.

Zehn Aufführungen

Insgesamt zehnmal wird die Komödie gezeigt, zwischen dem 10. und 25. August immer sonnabends, mittwochs und freitags ab 20 Uhr. Die drei Sonntagsaufführungen beginnen um 16 Uhr. Der Eintritt kostet acht Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre zahlen drei Euro. Zudem gibt es Familienkarten (zwei Erwachsene und bis zu vier Kinder) für 22 Euro. Reservierungen sind möglich per E-Mail an info@freilichtbuehne-daverden.de oder telefonisch unter 01 76 / 76 68 22 59.