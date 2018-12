Matze Knop, der unter anderem durch seine Fußball-Parodien bekannt ist, wird Ende Januar live im Kasch zu sehen sein. (FR)

Mit geballten Humor, eingängigen musikalischen Genüssen und gewohnter Vielfalt begrüßt das Kasch die ersten Wochen des neuen Jahres. Dabei darf sich das Publikum auf alte Traditionen und aufregendes Neues freuen.

Den Anfang macht, in gewohnter Manier, am Freitag, 4. Januar, ab 20 Uhr das Quintett des Bremer Kaffeehaus-Orchesters. Das achte Neujahrskonzert der Gruppe im Kasch fängt wie immer gern dort an, wo die Wiener Philharmoniker ihres aufhören: beim Donauwalzer. Und womöglich kommt sogar irgendwann der Radetzky-Marsch. Ansonsten servieren die fünf Frackträger eine völlig neue musikalische Kaffeetafel aus üppingem Klang, wilder Virtuosität und hemmungsloser Spielfreude. Mit Leichtigkeit fügen die Musiker dem Wiener Neujahrsrepertoire eine ganz eigene, sich immer wieder neu erfindende, Bremer Neujahrskaffeehaus-Note hinzu.Doch so viel sei schon verraten: Auch große Namen wie Johann Strauß, Maurice Ravel, Henry Mancini und Giuseppe Verdi kommen genauso auf ein Tässchen Kaffee vorbei wie Glenn Miller oder die Beatles. Die Karten sind zum Preis ab 17 Euro im Vorverkauf erhältlich.

Poesie im blauen Saal

Am Mittwoch, 23. Januar, hält die moderne Poesie Einzug in den blauen Saal. Mit Sprachwitz und Wortgewandtheit geben Alltagspoetiker mal auf humorvolle, mal auf ernste Weise einen kleinen Einblick in ihr Seelenleben. Und sie zeigen vor allem eins: Lyrik ist doch spannender als gedacht. Beginn des 13. Poetischen Klubabends ist um 19.15 Uhr. Tickets sind für zehn Euro (Normalpreis) sowie sechs Euro (ermäßigt) erhältlich.

Die Musiker Fergus Holmes, Tom Watson und Didi Wetenkamp treten als Sifunkel in große Fußstapfen. Am Freitag, 25. Januar, zeichnet das Duo die beispiellose Karriere von Paul Simon und Art Garfunkel nach. Sie bringen nicht nur unvergessene Klassiker wie „Mrs. Robinson“ oder „Sound of Silence“ auf die Bühne, sondern auch zahlreiche Songs aus den Solo-Projekten der amerikanischen Weltstars, so das Kasch. Sifunkel ist zwar ein noch sehr junges Projekt, dennoch dürften die Protagonisten Deutschlands Live-Musik-Szene sehr wohl bekannt sein. Das Tribute-Konzert beginnt um 20 Uhr im blauen Saal. Die Karten sind für 18 Euro (Normalpreis) und 14 Euro (ermäßigt) erhältlich.

Kult-Komödiant zu Gast

Einer der größten Höhepunkte in dem noch jungen Jahr dürfte der Besuch des Komödianten Matze Knop sein. Am Sonntag, 27. Januar, ab 19 Uhr will er mit seinem neuen Programm „Willkommen in Matzeknopien“ das Achimer Publikum zum Lachen bringen. Durch das Volk zieht sich ein Jammertal: auf der einen Seite Energievampire, auf der anderen Zeiträuber. Volkssport: Sorgen, stöhnen und klagen – so sieht das zumindest Matze Knop. Auf seiner eigenen Comedy-Insel Matzeknopien nimmt er die Dinge selbst in die Hand und veranstaltet eine Humor-Revolte gegen schlechte Laune. Während der zweistündigen Reise serviert Knop höchstpersönlich ein Menü mit scharfen Pointen als Vorspeise, Hauptgericht und Dessert. Interaktive Standup-Comedy trifft auf erstklassige Parodie, verspricht die Ankündigung. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Klappmaulkomiker Werner Momsen und sein menschliches Pendant Detlev Wutschik sind ein unzertrennliches Duo. Und die zwei Auftritte am Sonntag, 3. Februar, um 15.30 und 19 Uhr sind ein Heimspiel für Wutschik, der aus Baden stammt. Mit der „Werner Momsen ihm seine Show“ sind beide schon lange erfolgreich unterwegs. Im Kasch geht es dieses Mal aber platt zu – und das nicht im übertragenen Sinne. Mit locker leichter, plattdeutscher Zunge sagt Momsen das, was er denkt. Und wenn er viel denkt, dann singt er auch mal. Tickets sind im Vorverkauf für 19 Euro sowie 22 Euro erhältlich.

Ahnungslose Schauspieler

Sie stehen ahnungslos auf der Bühne und wissen nicht, was im nächsten Moment passieren wird. Das Publikum ruft Wünsche zu und im Nu entstehen Szenen aus dem Leben, voller Comedy und Wortwitz. Die Schauspieler von Instant Impro beherrschen es, aus dem Nichts Alles zu machen. Das Kasch verspricht, dass es die Zuschauer am Freitag, 8. Februar, um 20 Uhr von den Sitzen reißen wird. Der Preis pro Karte beträgt 20 Euro.

Ob Blockflöte und Rockmusik zusammenpassen? Die Band Wildes Holz sagt ganz klar: „Ja!“. Und diese Kombination sei nicht zu unterschätzen. Seit den 1990er Jahren hat sich das Trio durch seine kraftvolle akustische Musik, der Nähe zum Publikum und spontane Komik einen Namen gemacht. In ihrem neuen Programm verbinden Wildes Holz Höhenflüge und Tiefgang mit Kraft und Finesse. Von der klassischen Hochkultur zu den Niederungen der Popmusik ist es hier nicht weit: Menuett und Madonna trennt nur ein Saiten-Sprung und eine Blockflöte kann problemlos sowohl eine E-Gitarre als auch eine Rock-Röhre ersetzen, lässt das Kasch verlauten. Wildes Holz spielen am Sonnabend, 16. Februar, um 20 Uhr im großen Saal. Die Karten sind ab 20 Euro erhältlich.

Ausnahmezustand

Einen Abend im Ausnahmezustand verspricht der Kabarettist Florian Schroeder mit seinem gleichnamigen Programm. In Zeiten ansteigender Hysterie stellt Florian Schroeder die Fragen, auf die es heute wirklich ankommt: Wie kommt das Böse in die Welt? Oder war es schon immer da? Wie nahe Gut und Böse, Liebe und Hass, Freund und Feind beieinanderliegen weiß jeder, der einmal morgens um sieben am Straßenverkehr teilgenommen hat. Alles ist erlaubt, heißt es in der Ankündigung zur Veranstaltung am Sonntag, 17. Februar, um 19 Uhr. Die Karten sind ab 19 Euro erhältlich.

Weitere Informationen zum Programm und Vorverkauf gibt es unter www.kasch-achim.de.