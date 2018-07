Die 77-jährige Elke Gerbers führt für die Tourist-Info interessierte Achimer sowie Gäste von auswärts als Magd Berta durchs alte Dorf Achim. Inspirieren lässt sie sich von den Aufzeichnungen des Heimatvereins und der Geschichtswerkstatt. (Fotos Karsten Klama)

Achim. Reiche Bürger, Bösewichte und Zigarrenmacher. Alles andere als banal gibt sich die Geschichte der Stadt Achim. Von einem Soldaten, der am Kosakenberg fiel, von Trachten, die es in Achim nie gab und von hitzköpfigen Adeligen berichtet Elke Gerbers während ihrer kurzen Ausflüge. So auch jüngst anlässlich eines Spaziergangs durch das Bauernviertel. Nur vier Menschen hatten sich am Abend am vereinbarten Treffpunkt versammelt. Gespannt verfolgten die „Mehrfachtäter“ jedoch, was die Gästeführerin in der Rolle der Magd Berta zu berichten wusste.

Die Nachtwächter-Tour mit Manfred Drees sei eindeutig der Quotenbringer, erklärte Elke Gerbers anlässlich ihrer Begrüßung die Bemühungen der Tourist-Info, Bürgern und Gästen Geschichte und Geschichten zu vermitteln. Sich zu gruseln sei immer ein probates Mittel, um Groß und Klein zu locken, verriet die 77-Jährige. Sie selbst habe sich daher anderen Themen zugewandt und schöpfe zur Inspiration aus dem reichen Schatz von Heimatverein und Geschichtswerkstatt.

Gekleidet hatte sich die lebhafte Erzählerin im Stil des späten 19. Jahrhunderts. Ihr langer Leinenrock und die darüber liegende Schürze erreichten fast den Boden; die weiße Bluse war frisch gestärkt, eine weinrote Samtweste und ein schwarzwollenes Dreiecktuch komplettierten das Outfit und schützten vor dem kühlen Abendwind. „Die Herkunft der Stücke ist schnell erklärt“, informierte Elke Gerbers. Während sie Rock und Weste über das Internet bezogen habe, entstamme die Schürze einem Dachbodenfund. Das Dreiecktuch indes habe sie selbst gehäkelt, „ein ziemlich kompliziertes Unterfangen“.

Leichtfüßig durch Achim

Leichtfüßig trotz der wallenden Gewänder trat Berta ihren Rundgang an. Zuvor ließ sie ihre Gäste wissen, dass das ehrwürdige Clüverhaus einst Mensch und Vieh unter einem Dach beherbergte. 1824 durch einen Großbrand schwer beschädigt, wurde das Gebäude wieder aufgebaut und 1976 aufwendig saniert. „Heute könnte an dem unter Denkmalschutz stehenden Anwesen mal wieder etwas getan werden“, findet Gerbers, während sie mit ihren Gästen die Unterstraße ansteuerte. Vorbei am prächtigen Fachwerkbau des Tierarztes Meislahn führte der mit Kopfsteinen gepflasterte Weg durch das Bauernviertel mit seinen einst vermögenden Bewohnern.

Strahlender Sonnenschein, Erläuterungen zum Steinreichtum der Weserstadt, über die lange Geschichte der St.-Laurentius-Kirche bis hin zum arbeitsreichen Leben der Dienstboten ließen den Gang zum Erlebnispfad werden. Das Bewirten vornehmer Gäste habe zu ihren Aufgaben gezählt, erläuterte die Kötnertochter, Widerworte waren verpönt und der Besuch des Marktes stets der Höhepunkt der Woche.

Im Vorfeld zu der gut einstündigen Exkursion ließ sich Elke Gerbers gern mal in die Karten gucken. Seit etwa 25 Jahren befasse sie sich mit den Besonderheiten, die das Leben im einstigen „Achheim“, der Ortschaft am Fluss, von dem in anderen Städten unterscheide, sagte sie; zahlreiche Seminare unter fachkundiger Leitung hätten seit 1993 den Grundstein zu der schon lange lieb gewonnenen Tätigkeit gelegt.

„Jetzt kommt meine Zeit“, habe sie sich damals gesagt und immer wieder in den Annalen der Geschichtswerkstatt nach Details gesucht. Sie sei auch oft während der Zusammenkünfte des Heimatvereins tief in die Materie eingetaucht.

Zahlreiche Ordner im Regal

Auf Karteikärtchen wurde seitdem Wissenswertes notiert und im Nachgang jeweils überlegt, welchen Themen die „Schätze“ zuzuordnen seien. „Zahlreiche Ordner füllen inzwischen mein Regal“, resümierte Elke Gerbers – auch eine Rollstuhl- und sogar eine Kinderführung hätten sich aus den Aufzeichnungen formen lassen. Ganz genau erinnert sie sich an ihre Schilderungen von Armut und räumlicher Enge.

Ganz klein seien die Häuser früher gewesen, habe sie den Kids erzählt, und beileibe nicht jeder Bewohner hatte sein eigenes Bett. „Bei uns ist das anders. Wir haben zu Hause ganz viel Platz“, ließ sich ein Knirps vernehmen, „aber Mama und Papa schlafen trotzdem in einem Bett“.