Das Achimer Maibaumfest mit verkaufsoffenem Sonntag findet am 26. April statt. (Björn Hake)

Auch wenn der Saisonauftakt der verkaufsoffenen Sonntage erst in gut zwei Monaten mit dem Achimer Maibaumfest ansteht, haben die Organisatoren und Beteiligten nun schon zu einem Pressegespräch geladen. Hintergrund der frühzeitigen Information sind aber nicht etwa Frühlingsgefühle, die ob des allzu milden Winters schon bestehen, sondern der Wunsch nach mehr Beteiligung von Achimer Vereinen und Institutionen. „Sie können sich alle kostenlos präsentieren“, warb daher Bürgermeister Rainer Ditzfeld für ein Engagement am Sonntag, 26. April. Ob Kinderchöre, Kampfkunstvorführungen oder Kulinarisches – alle Ideen fürs Mitmachen sind willkommen und können von Vereinsvertretern vorgestellt werden.

Aus Sicht von Gerhild Schröder von den Achimer Groenfingers wäre es besonders wünschenswert, wenn auf diese Weise junge Menschen am Fest beteiligt werden könnten. „Nicht, dass wieder nur wir Alten da sitzen und den Mai feiern“, sagte sie. Mit ihren Mitstreitern wird sie wieder dafür sorgen, dass sich die Fußgängerzone frühlingshaft präsentieren wird und, dass der große Maikranz wieder mit Bändern geschmückt sein wird. „In den Achimer Farben“, wie sie betonte. Wie die Groenfingers werden sich auch die Organisationen wieder am Maibaumfest beteiligen, die es zu dem gemacht haben, was es ist, darunter etwa das THW, Terre des Hommes, die DLRG oder der Achimer Golfclub.

„Was sind wir am Anfang belächelt worden, was Achim denn mit einem Maibaum will. Und mittlerweile ist das Fest zu einer schönen Tradition geworden“, sagte Bürgermeister Ditzfeld. Schließlich werde das Fest nun zum fünften Mal veranstaltet und leite den Reigen der verkaufsoffenen Sonntage ein. Und die sind für die Achimer Einzelhändler immer noch echte Höhepunkte im Geschäftsjahr, wie Rudi Knapp von der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) ausführte.

Für die Musik soll wie bisher der Shanty-Chor Oyten sorgen, für den die beiden Vorsitzenden Bernhard Gilster und Lothar Limberg betonten, dass weitere Musikdarbietungen absolut willkommen seien und man sich gerne abwechseln könne. „Nur wir werden auf keinen Fall ,Der Mai ist gekommen' singen, denn dann ist ja noch gar kein Mai“, hielt Limberg mit einem Schmunzeln fest. „Komm, lieber Mai“ sei da schon eher angeraten, wenn gegen 11.30 Uhr der Maibaum auf dem Bibliotheksplatz aufgerichtet wird. Der soll wieder eine gewisse Aufenthaltsqualität bieten, damit nach der Zeremonie nicht alle Besucher sofort weitergehen. Morgens findet parallel zum Maibaumfest noch ein Flohmarkt auf der Herbergstraße statt, den Juana Wetzel vom Kleinen Flohmarktladen organisiert. Sie ist unter der Rufnummer 01 74 / 7 74 53 96 erreichbar.

Vereine, die sich beim Maibaumfest kostenlos präsentieren oder etwas aufführen möchten, können am Organisationstreffen am Montag, 2. März, ab 19 Uhr an der Langenstraße 1 in den Räumen des DRK (erstes Obergeschoss) teilnehmen und sich dafür unter Telefon 0 42 02 / 9 16 05 86 anmelden. Wer den Groenfingers beim Schmücken der Innenstadt helfen möchte, kann sich unter 0 42 02 / 6 17 04 an Gerhild Schröder wenden.

Zur Sache

Veranstaltungen in der Innenstadt

Neben dem Maibaumfest sind auch die übrigen bisher angemeldeten Großveranstaltungen in der Innenstadt fest terminiert worden. Diese werden von der Stadt und der Unternehmergemeinschaft Achim (Uga) organisiert. So findet vom 12. bis 14. Juni das Achimer Stadtfest in Verbindung mit einem verkaufsoffenen Sonntag statt, während das Kinderstadtfest am 20. August die City zum Rummelplatz macht. Nur einen Tag später beginnt das Wein- und Winzerfest, das am Abend des 23. August endet, aber keinen verkaufsoffenen Sonntag umfasst. Eine Rückkehr feiert das Achimer Food-Festival, das samt verkaufsoffenem Sonntag am 5. und 6. September stattfindet. Der Boxenstopp, an dem die Geschäfte geöffnet haben, geht am Sonntag, 4. Oktober, über die Bühne. Und der Weihnachtsmarkt findet vom 4. bis 20. Dezember statt.