Mehrere Einsatzkräfte waren nötig, um den Mann am Freitagabend in Achim zu kontrollieren. (Christian Butt)

Ein 28-jähriger Bremer hat am Freitag die Achimer Polizei in Atem gehalten. Der Mann hatte am Morgen zunächst das Handy und das Auto seiner Freundin gestohlen und mehrfach versucht, das Fahrzeug zu verkaufen, teilte die Polizei am Samstag mit. Nachdem er das Auto beschädigt wieder zurückbrachte, alarmierte seine Freundin die Polizei. Da der Mann möglicherweise unter dem Einfluss von Drogen stand, sollte ihm eine Blutprobe entnommen werden. Vorher habe er drei Polizisten angegriffen. Sie wurden laut einem Sprecher verletzt, konnten aber weiterarbeiten.

In der Nacht wurde die Polizei dann wieder von der Freundin des Mannes alarmiert, nachdem der 28-Jährige erneut bei ihr auftauchte. Der Mann flüchtete zunächst mit seinem Auto, baute einen Unfall und wurde mithilfe eines Polizeihundes gestellt. Ihm wurde erneut Blut entnommen, zudem fanden die Beamten auch Drogen bei ihm. Der 28-Jährige muss nun mit mehreren Strafanzeigen und dem Verlust der Führerscheins rechnen.