Ein Mann drohte am Dienstagnachmittag in Emtinghausen damit, sich das Leben zu nehmen und wurde von Polizeibeamten überwältigt. (Friso Gentsch/dpa)

Emtinghausen. Ein 45 Jahre alter Mann drohte am Dienstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in Emtinghausen damit, sich das Leben zu nehmen. Laut Polizeibericht hatte er sich alleine in sein Wohnhaus zurückgezogen und mehrere Gasflaschen bereitgestellt. „Er wurde schließlich durch Polizeibeamte überwältigt, bevor es zu weiteren Handlungen kommen konnte“, heißt es weiter. Eine Gefahr für unbeteiligte Dritte habe nicht bestanden. Neben den Beamten der Polizei waren auch Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort.