Die Polizei bittet um Hinweise. (Björn Hake)

Wie die Polizei nun mitgeteilt hat, hat sich bereits am vergangenen Montag gegen 17.45 Uhr ein unbekannter Mann an der Straße Am Holze in Langwedel komplett entblößt und sich so einer Spaziergängerin gezeigt, die hier auf dem Waldweg unterwegs war. Unweit von dem Exhibitionisten befand sich ein Damenfahrrad, das augenscheinlich dem Mann gehörte. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die am Montag einen verdächtigen Mann mit einem Fahrrad gesehen hat, sich unter der Rufnummer 0 42 31 / 80 60 zu melden.